Фанаты вспомнили старые обиды на Дзюбу после слива интимного видео. А таких было много

Болельщики «Зенита» осудили Артема Дзюбу за хоум-видео и посчитали, что он самовлюбленный и не уважает весь клуб. Футболист уже не первый раз конфликтует с фанатами, причем не только петербургскими.

Объединение болельщиков петербургского «Зенита» «Ландскрона» накинулось на Дзюбу после слитого видео, где он мастурбирует. Судя по заявлению фанатов, к спортсмену уже давно есть претензии, а в этот раз он окончательно стал в их глазах самовлюбленным и безразличным в целом к «Зениту».

«Каждая из его историй вызывала новую волну негатива и бросала тень на имя клуба. То же, что произошло перед матчем с „Краснодаром“, банально переполнило чашу терпения. Если бы эта ситуация произошла с любым другим человеком в нашем клубе, никаких подобных действий с нашей стороны ждать бы не пришлось», — говорится в заявлении. Фанаты подчеркнули, что футболиста всю карьеру преследуют неприятные истории.

Конфликтный Дзюба

У Дзюбы был конфликт с фанатами и в другие годы. Дзюбу как футболиста воспитывал «Спартак», за красно-белых он начал играть с 16 лет. В 2015-м спортсмен подписал контракт с «Зенитом». Отношения не складывались ни с одними, ни с другими фанатами.

В 2012-м — после победы «Спартака» в Петербурге — он заявил: «Мы продемонстрировали характер, на какое-то время заткнули тех балаболок, которые говорят, что у „Спартака“ нет никаких шансов выиграть у чемпионов России. Неприятно слышать, что у тебя нет никаких шансов».

Еще в составе «Спартака» в 2015 году после поражения от «Динамо» (1:5) он назвал испанского тренера Унаи Эмери «тренеришкой». Эмери уволили, а Дзюба продолжал слабо выглядеть и при новом наставнике «Спартака» Валерии Карпине.

В 2013-м Дзюба ответил недовольному болельщику после домашней ничьей с «Кубанью» (2:2), предложив ему самому выйти и сыграть, если ему что-то не нравится.

Для болельщиков «Спартака» в России есть два клуба, которые они считают своими злейшими врагами: «Зенит» и ЦСКА. Поэтому отказ Дзюбы играть в родной команде в пользу клуба, который больше платит, фанаты восприняли как предательство. С тех пор москвичи регулярно травят Дзюбу, собирают все его проступки, причем как реальные, так и мифические. Например, говорилось, что он якобы крал личные вещи товарищей по команде.

Уже в 2017 году Дзюба высказался о болельщиках, отметив, что людям с «огромным пузом и кривыми ногами» легко судить о футболе.

«У нас, куда ни глянь, все во всем профессионалы. Все все умеют, все сидят… Хотя с дивана через раз встают — и то спотыкаются», — поделился Дзюба.

В том же году он выразил свое отношение к болельщикам, но уже «Спартака».

«Многие адекватные болельщики „Спартака“ соскучились по титулу и заслужили за столько лет, чтобы их команда стала чемпионом. Но есть определенная группа сектантов, из-за которых не хотелось бы, чтобы „Спартак“ стал чемпионом, потому что они ведут себя не совсем по-мужски», — сказал Дзюба.

В ноябре 2019-го болельщики «Спартака» вспомнили о ненависти к Дзюбе и открыто высказали это во время гостевого матча сборной России против команды из Сан-Марино. С трибун кричали: «Дзюба, ты нас слышишь? Иди ***».

1 декабря 2019 года, во время матча «Зенита» и «Спартака», Дзюбу осыпали оскорблениями с трибун, причем так громко, что пришлось включать колонки, а также вывесили посвященные футболисту баннеры. На одном из них значилось: «19.11.19. Всенародное признание игрочишки». Уже после игры в беседе с журналистами Дзюба назвал некоторых фанатов «сектантами» и «фашистами».

«Одни лают и хрюкают, другие забивают. Это я сказал тем, кто сектанты, которые фашисты, а остальные — нормальные болельщики», — сказал спортсмен.

Причем главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий в начале 2020 года рассказал, что беседовал с Дзюбой на тему его отношений с фанатами. По словам тренера, футболист расстроен таким сценарием.