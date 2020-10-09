Главу обители в Ивановской области схиархимандрита Иоанникия подозревают в создании секты. Местная жительница пожаловалась, что ее мать ушла жить в монастырь и пропала. Позднее ее нашли в Нижнем Новгороде, занимающуюся тяжелым трудом. И это не первый случай. Проблема не только в блаженных старичках и доверчивых людях — есть и вина правоохранителей.

Жительница Ивановской области Екатерина Рыбина попросила СК и Генпрокуратуру проверить местный монастырь и его схиархимандрита Иоанникия. Она подозревает, что в Свято-Никольской обители в селе Чихачево создали секту. Депутат Госдумы Евгений Маркин уже направил в ведомства запросы.

Вера и убеждение

Екатерина Рыбина рассказала, что ее мать посещала проповеди старца в обители еще 10 лет назад, а потом переехала туда жить и пропала. Нашли ее уже в Нижнем Новгороде. Женщина уверена, что ее мать вывезли туда и заставили работать. Сотни других паломников, по ее словам, также ограничивают в свободе передвижения. Их якобы принуждают выполнять тяжелую работу, запугивают и настаивают на продаже квартир.

Кандидат психологических наук, эксперт по религиозным культам Александр Невеев рассказал «360», что сам занимался вопросом этой обители — ездил туда, чтобы пообщаться с местными. По его словам, жители действительно жалуются на обитателей монастыря и его главу.

«Я общался минимум с двумя адептами этого старца. Это люди, которые абсолютно не понимают, как работает церковь, вообще слабо знакомы с православием — оно для них свернулось до отдельно взятого человека, старца Иоанникия. И эти люди абсолютно глухи к каким-либо аргументам», — объяснил он.

Невеев рассказал, что сам Иоанникий производит странное впечатление. Например, он может сходу организовать помолвку и свадьбу двух случайных людей из своего окружения. Так случилось с парой, с которой эксперт общался лично.

Женщина уже была готова продать свою квартиру в Москве, оставить своих детей без московской прописки, чтобы жить на отшибе и иметь постоянную возможность доступа к этому старцу. Он же ей в два счета нашел какого-то мужчину, не разбираясь в их личностях, посоветовал им создать семью Александр Невеев кандидат психологических наук, эксперт по религиозным культам.

Женщина пришла в обитель после тяжелого развода, а мужчина, по словам Невеева, производил впечатление не вполне адекватного и здорового человека, «полууголовника, очень агрессивного, нетерпимого к малейшей критике и неспособного здраво оценивать ситуацию».

Признаки секты

По словам специалиста по религиозным культам, вокруг монастыря Иоанникия собирается очень своеобразная публика, в особенности обитель нравится бывшим алкоголикам и наркоманам. Такие люди часто становятся жертвами сект — свое чудесное исцеление они легко приписывают духовным дарованиям старцев, колдунов или шаманов.

«На самом деле в монастыре процветает бизнес на паломничестве, то есть люди платят деньги, чтобы туда попасть, их туда постоянно возят», — добавил Невеев.

Причем еще в 2017 году было известно о сомнительной деятельности Иоанникия: за деньги он охотно проводил обряды «отчитки» — изгнания бесов из человека.

Сценарий существования подобных общин, которые легко могут стать сектами, складывается очень похожим образом — вокруг харизматичных старцев, как, например, это было с сектой Виссариона.

«Такие сообщества всегда замыкаются в себе, начинают делать что-то странное и непонятное для нормальных людей и в конечном итоге превращаются в то, что мы называем сектой, — потенциально опасную организацию, которая готова действовать вопреки нормам и ценностям большинства, которая в том числе готова на агрессивные действия», — объяснил Невеев.

При этом, как показывает практика, подобные сомнительные организации в России могут существовать на протяжении многих лет — почти незамеченными. Это можно объяснить коррупционной составляющей, по которой проверки могут не замечать странностей сообщества, уверен Невеев. Но есть и другая, может быть, еще более опасная причина.

«Большинство представителей правоохранительных органов все-таки слабо представляют себе, в чем разница между церковью и сектой. Они приходят, видят: монастырь, висят иконы, люди ведут себя благолепно, елейно. И им трудно понять, что это может быть секта», — объяснил он.

Опознать секту, по словам Невеева, простые люди, в том числе и из среды правоохранителей, зачастую могут только по криминалу — махинациям с собственностью или экстремистским высказываниям лидера. Но даже в этой ситуации обычно уничтожить такое опасное сообщество не удается.

«Нужно понимать, что арест лидера и ликвидация общины — это никогда не ведет к прекращению деятельности секты. Очень важно работать с адептами и пытаться вернуть их к нормальной жизни», — заключил эксперт.