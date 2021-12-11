Новая Зеландия станет страной без курильщиков. Ее опыт пригодился бы России

В Новой Зеландии хотят запретить продавать табак всем, кто родился после 2008 года. Власти будут просто ежегодно повышать возраст, с которого можно покупать сигареты. С курением в стране борются с 1990 года. И весьма успешно. Курильщиков в Новой Зеландии почти вдвое меньше, чем в России. Специалисты уверены, что иностранный опыт пригодится и российским властям.

План Новой Зеландии по борьбе с курением

В Новой Зеландии планируют полностью отказаться от табака. Власти страны решили постепенно повышать минимальный возраст жителей, которым разрешено покупать табачные изделия. Так, сегодняшние подростки не смогут купить себе сигареты, даже повзрослев.

Соответствующий план действий по борьбе с курением предоставила заместитель министра здравоохранения Новой Зеландии Айша Верралл. По ее словам, власти планируют каждый год повышать минимальный возраст для покупки сигарет на один год. В соответствии с законом, который, как ожидается, примут в следующем году, родившиеся после 2008 года не смогут покупать табачные изделия на протяжении всей своей жизни.

«Это исторический день для здоровья нашего народа. Мы хотим, чтобы люди никогда не начинали курить. <…> Курение в Новой Зеландии по-прежнему является основной причиной смертей, которые можно было предотвратить, и становится причиной каждого четвертого диагноза „рак“. Вред, связанный с курением, особенно распространен среди коренного народа Новой Зеландии, жителей тихоокеанских островов и сообществ с низким уровнем дохода», — заявила Верралл.

Правительство хочет добиться, чтобы уже к 2025 году курили лишь 5% новозеландцев. Сейчас же этот показатель составляет 13,5%. Но среди коренного населения, маори, этот показатель намного выше — около 31%. Среди маори также выше и уровень смертности от тяжелых заболеваний.

В будущем также уменьшится число магазинов, продающих сигареты. На реализацию правительственного плана, а также на поддержку сограждан, желающих бросить курить, из бюджета выделили 36 миллионов новозеландских долларов, то есть порядка 21,6 миллиона евро. Сейчас покупать табачную продукцию в Новой Зеландии можно с 18 лет.

В Новой Зеландии с курением борются еще с 1990 года. Тогда табачным компаниям запретили выступать спонсорами спортивных мероприятий. Также в местных барах нельзя курить вот уже почти 20 лет. Более того, в стране запретили яркие упаковки для сигарет и ввели высокие налоги на них.

Новая Зеландия как пример

Такие меры — положительный закон для всего мирового сообщества, в том числе и для России. Об этом «360» сказал генеральный директор Евразийской ассоциации здоровья Андрей Головин. По его словам, на сегодня в Новой Зеландии средняя пачка сигарет стоит 1,5-2 тысячи рублей.

«Представляете, какая цена? <…> И власти Новой Зеландии концентрируются на главной аудитории — молодежи. Это то, чего не хватает многим другим государствам: более активная просветительская работа с молодым населением. <…> Нам нужен здоровый человек, который будет проживать здоровую, активную, счастливую жизнь. И табак, конечно, вносит значительный вклад в показатели смертности и качество жизни населения. Я приветствую Министерство здравоохранения Новой Зеландии», — подчеркнул Головин.

По его словам, в России план по борьбе с курением направлен на то, чтобы к 2024 году в стране насчитывалось 27% курильщиков. Сейчас эта цифра, соответственно, выше — порядка 30%.

«Если мы сравним с Новой Зеландией, то разница почти в два раза», — отметил Головин.

При этом он добавил, что принимаемые российскими властями меры тоже действенные. Однако главный плюс новозеландской политики в том, что правительство бьет сразу по двум факторам снижения курения: снижение спроса и предложения на табак. Снижение предложения — это снижение доступности сигарет, спроса — снижение мотивации людей к употреблению табака.

«В нашей стране, на мой взгляд, не сильно развита политика со снижением спроса, в первую очередь с активными просветительскими действиями. У нас контрольно-надзорные органы работают неплохо, ежегодно у нас повышаются акцизы на табак, но опять же население-то недовольно. <…> Надо проводить просветительскую работу», — отметил Головин.

По его словам, если человеку что-то запрещают, нужно проводить и разъяснительную работу.