В США на днях стартовали показы второй части мультфильма «Холодного сердца». В Сети уже посмотревшие зрители оценили его хорошо, но некоторых из них не устроила внешность главных героинь. Блогеры в Twitter даже обвинили создателей мультфильма в том, что они якобы рисуют образы центральных персонажей, подстраивая их под общественные стандарты красоты. В частности, много разговоров вызвал макияж Эльзы. Вскоре дискуссия переросла в эксперимент — пользователи с помощью фоторедакторов «умыли» персонажей мультфильма. Что из этого вышло — в материале «360».

Идеальный макияж — это плохо

В пятницу, 22 ноября, в Соединенных Штатах вышло в прокат «Холодное сердце 2» (Frozen 2). Этот сиквел — один из самых ожидаемых в этом году. Первая часть мультфильма была показана еще шесть лет назад, главные герои «Холодного сердца» — сестры Эльза и Анна, Кристофф, его олень Свен и снеговик Олаф — сразу же полюбились зрителям.

Источник фото: Кинопоиск

Но после просмотра второй части «Холодного сердца» многих зрителей, а точнее зрительниц, расстроил слишком яркий макияж главной героини — Эльзы. Пользователи Twitter заговорили о том, будто авторы мультфильма подводят образы главных персонажей под общественные стандарты красоты. К примеру, Эльза носит макияж всегда — даже когда спит и ныряет в воду.

«Макияж Эльзы прилип к ее лицу. Во второй части она в таком виде спит и падает в воду — косметика при этом не смывается и не смазывается. Может, это и не макияж такой, а просто ее лицо так выглядит».

«Эльза выглядит буквально как младенец в макияже, ее лицо похоже на лицо годовалого ребенка. Это так неприятно».

Тогда пользователи соцсети решили «умыть» главных героев мультфильма. Но то, что скрывалось под макияжем, расстроило девушек еще сильнее.

Источник фото: Twitter

«Нет почти никакой разницы в структуре лиц повзрослевшей Эльзы и молодой. Она буквально ребенок в макияже. Одержимость изображением женщин молодыми — полная лажа, это выглядит страшно. И люди настолько сильно привыкли этого не замечать, что они не видят, пока им не укажешь пальцем».

Ребенок с губной помадой

Пользователи русскоязычного Twitter принялись экспериментировать в фоторедакторах и смотреть, как бы выглядели персонажи мультфильма без макияжа. И одно из таких «исследований» набрало больше 19 тысяч отметок «нравится» и почти четыре тысячи перепостов.

Результат эксперимента настолько раззадорил пользователей, что в Сети вспомнили и о других проблемах внешности персонажей мультвселенной Disney. Многие отмечали, что все героини в трехмерных фильмах студии выглядят одинаково. И тут пользователи приступили к правкам их черт лица.

И как решили многие, именно в таком варианте персонажи стали выглядеть гораздо лучше.

После Эльзы очередь дошла и до остальных диснеевских принцесс.

Источник фото: Twitter

Ее версию «настоящих» принцесс Disney пользователи приняли уже не так тепло. Они сочли, что автор не просто «убрала макияж», а изменила внешность героинь, пририсовав кому родинку, а кому и щербинку между зубов.

Многие пользователи встали на защиту художников-мультипликаторов. А некоторые даже попытались наглядно доказать, что реалистичность персонажей не всегда идет на пользу мультфильму. Так появились «настоящие» смешарики.

Другие пользователи не нашли ничего лучше, чем высмеивать авторов картинок с уже изменеными героинями мультфильмов — так появились примеры обратного редактирования, когда персонажей стали делать похожими на Эльзу.

В России вторая часть мультфильма «Холодное сердце» выйдет на большие экраны 28 ноября.