Стандарты красоты — это фу… Хейтеры после премьеры прицепились к макияжу героинь «Холодного сердца — 2»
Идеальный макияж — это плохо
В пятницу, 22 ноября, в Соединенных Штатах вышло в прокат «Холодное сердце 2» (Frozen 2). Этот сиквел — один из самых ожидаемых в этом году. Первая часть мультфильма была показана еще шесть лет назад, главные герои «Холодного сердца» — сестры Эльза и Анна, Кристофф, его олень Свен и снеговик Олаф — сразу же полюбились зрителям.
Но после просмотра второй части «Холодного сердца» многих зрителей, а точнее зрительниц, расстроил слишком яркий макияж главной героини — Эльзы. Пользователи Twitter заговорили о том, будто авторы мультфильма подводят образы главных персонажей под общественные стандарты красоты. К примеру, Эльза носит макияж всегда — даже когда спит и ныряет в воду.
«Макияж Эльзы прилип к ее лицу. Во второй части она в таком виде спит и падает в воду — косметика при этом не смывается и не смазывается. Может, это и не макияж такой, а просто ее лицо так выглядит».
«Эльза выглядит буквально как младенец в макияже, ее лицо похоже на лицо годовалого ребенка. Это так неприятно».
Тогда пользователи соцсети решили «умыть» главных героев мультфильма. Но то, что скрывалось под макияжем, расстроило девушек еще сильнее.
«Нет почти никакой разницы в структуре лиц повзрослевшей Эльзы и молодой. Она буквально ребенок в макияже. Одержимость изображением женщин молодыми — полная лажа, это выглядит страшно. И люди настолько сильно привыкли этого не замечать, что они не видят, пока им не укажешь пальцем».
Ребенок с губной помадой
Пользователи русскоязычного Twitter принялись экспериментировать в фоторедакторах и смотреть, как бы выглядели персонажи мультфильма без макияжа. И одно из таких «исследований» набрало больше 19 тысяч отметок «нравится» и почти четыре тысячи перепостов.
Результат эксперимента настолько раззадорил пользователей, что в Сети вспомнили и о других проблемах внешности персонажей мультвселенной Disney. Многие отмечали, что все героини в трехмерных фильмах студии выглядят одинаково. И тут пользователи приступили к правкам их черт лица.
И как решили многие, именно в таком варианте персонажи стали выглядеть гораздо лучше.
После Эльзы очередь дошла и до остальных диснеевских принцесс.
Ее версию «настоящих» принцесс Disney пользователи приняли уже не так тепло. Они сочли, что автор не просто «убрала макияж», а изменила внешность героинь, пририсовав кому родинку, а кому и щербинку между зубов.
Многие пользователи встали на защиту художников-мультипликаторов. А некоторые даже попытались наглядно доказать, что реалистичность персонажей не всегда идет на пользу мультфильму. Так появились «настоящие» смешарики.
Другие пользователи не нашли ничего лучше, чем высмеивать авторов картинок с уже изменеными героинями мультфильмов — так появились примеры обратного редактирования, когда персонажей стали делать похожими на Эльзу.
В России вторая часть мультфильма «Холодное сердце» выйдет на большие экраны 28 ноября.