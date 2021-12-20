Стандарт массовых захоронений появится в России. Он применим и к жертвам ковида

В России с 2022 года появится национальный стандарт массового захоронения умерших в мирное и военное время. Бояться нечего — нововведений в жизнь обычных россиян документ не внесет. Его приняли в качестве подстраховки, а региональные аналоги существовали не одно десятилетие.

Стандарты захоронений

На официальном портале правовой информации появился национальный стандарт срочного захоронения в военное и мирное время. Разрабатывал документ Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России, а в силу он вступит в феврале 2022 года.

Главным образом в национальном стандарте прописано, как должны действовать местные власти, если понадобится срочно организовывать массовые захоронения — как умерших людей, так и животных. Документ также устанавливает, где и каким образом можно проводить подобные захоронения.

В основном правила относятся к ситуациям военного времени с большим количеством жертв. Например, в числе прочего устанавливаются и нормативы для создания братских могил, в каждую из которых можно будет поместить до 100 тел погибших. Но также новый стандарт можно применить и к мирному времени — в случае эпидемий или других чрезвычайных ситуаций.

В мирное время национальный стандарт предлагает готовить ресурсы: средства индивидуальной защиты для персонала, гробы или материалы для них, дезинфицирующие средства, патологоанатомические мешки, а также горючее для транспорта и вещества для укрепления грунта. Причем гробов и патологоанатомических мешков нужно запасти «из расчета 30% от прогнозируемых безвозвратных потерь».

Хорошо забытое старое

Председатель Профсоюза работников ритуальных служб Андрей Авдеев объяснил «360», что кардинально нового национальный стандарт в себе не несет. По словам эксперта, основные методические рекомендации были написаны еще в 1950-е годы по следам эпидемий 30-40-х годов.

«У нас было планирование, которое предполагало возможность всплесков инфекций, и под это разрабатывались методические рекомендации, но они были только внутриведомственными», — подчеркнул он.

Такие внутренние рекомендации, пояснил Андрей Авдеев, ранее были у МЧС, однако ведомство не способно в одиночку справиться с задачей массового захоронения, если появится необходимость.

«Нужно содействие местных органов власти, ритуальных служб и чтобы у них были общий язык и понимание. Для этого создан ГОСТ», — сказал Авдеев.

Документ для работы сообща

Юрист в сфере ритуальных услуг Елизавета Потемкина согласилась с тем, что сейчас документ просто изменил статус и стал национальным стандартом, хотя содержание осталось прежним.

«Статус ведомственного приказа МЧС не позволял скоординировать все необходимые органы оперативно — была бы нужна координация между ведомствами. Поэтому национальный стандарт и принят, чтобы перераспределить полномочия, чтобы все ведомства были обязаны выполнять это предписание», — объяснила Потемкина.

Она добавила, что ни о каких массовых захоронениях в срочном порядке сейчас речи не идет.

«Этот документ, можно сказать, был принят на всякий случай, потому что люди не знали, как будет развиваться ситуация со смертностью», — добавила она.

При этом новый национальный стандарт касается и особо опасных заболеваний, к которым относится коронавирусная инфекция.

Новые нормы помогут не только лучше скоординировать всех ответственных за захоронения, но и не допустить ситуаций, с которыми россияне сталкивались в разгар пандемии. Так, в Самарской области сотрудники ритуальных служб, как сообщали «Аргументы и факты», жаловались на нехватку мест на кладбищах: новых усопших приходилось хоронить в проходах между старыми могилами.

В Челябинске, по данным «Царьграда», не хватало гробов и сотрудников ритуальных служб из-за высокой смертности от ковида. Аналогичная ситуация складывалась и в Калининградской области, а в Новосибирской области, по данным сайта kp.ru, крематорий не успевал сжигать тела. О такой же ситуации сообщали и в Санкт-Петербурге.