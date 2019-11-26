Недавно российский стендапер Алексей Щербаков обратился к всемирно известному графическому дизайнеру Джеймсу Фридману для того, чтобы тот скорректировал предложенное фото. Однако все оказалось далеко не так просто.

Фридман известен своими остроумными графическими пранками, и все исправления делает весьма оригинальным способом.

«Привет, Джеймс! Можешь сделать так, будто я и ребята стоим снаружи? Спасибо!»

«Доброе утро, Джеймс! Мне очень нравится эта семейная фотография, она почти идеальна, но меня коробит от кривой бабочки моего сына. Можешь ее выровнять, пожалуйста?»

На фото, которое прислал ему Щербаков, стоит он сам вместе с другим известным стендапером Нурланом Сабуровым, который несколько его выше. Вот такое сообщение пришло известному интернет-троллю от «Алексея из России».

«Привет, ты ведь делаешь фотошоп, так? Правильно я понимаю? Ты можешь сделать меня выше, чем этот засранец-азиат? Давай. Алексей из России».

Тут же посыпались комментарии, обвиняющие Щербакова в расизме, грубости, слабоумии и даже плохом вкусе в одежде («Он должен был попросить добавить ему футболку»).

«Он расист?» — негодующе поинтересовалось несколько пользователей, подумавших, что такое обращение может оскорбить Сабурова. К слову, комик — родом из Казахстана, и сам постоянно подшучивает над своей национальностью.

«Мне нравится как он написал „давай“ вместо „с наилучшими пожеланиями“ или „спасибо“. Сильный ход», — отметили его просьбу к Фридману.

«А разве Россия не Азия?» — спросили под твитом. Впрочем, тут же нашелся и ответ: «Нет, только половина».

Кто-то, впрочем, засомневался в том, что фото прислал именно Алексей Щербаков. Вполне вероятно, что ее прислал кто-то посторонний.

Были и те, кто на фотографии узнал русских комиков. «Я абсолютно уверен, что это станет частью из стендапа. Они комики из стендап-шоу в России. Алексей Щербаков и Нурлан Сабуров. И они точно знают, что делают».

Действительно, если фото прислал Щербаков лично, то комики наверняка просто захотели посмеяться. Ну, или как минимум один над другим, что они делают достаточно часто, так как являются близкими друзьями.