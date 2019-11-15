Стань джедаем со Star Wars или детективом с Tell Me Whу. Топ-12 новинок для Xbox Game Pass

В Лондоне с 14 по 16 ноября в Лондоне проходит выставка Xbox — X019, на которой были анонсированы 12 проектов Xbox Game Studios, включая неанонсированные игры для Xbox и РС.

Star Wars Jedi: Fallen Order — стать джедаем

«Как энергетическое поле, которое связывает галактику, фантазия обладания световым мечом и взаимодействия с Силой — это фантазия вне времени. С выпуском игры „Звездные войны джедаи: Павший Ордер“ эта фантазия в ваших руках. Пришло время зажечь свой световой меч, использовать Силу и стать джедаем», — обещают разработчики Respawn Entertainmentдавно ожидаемой игры по любимой франшизе.

Выходит она уже 15 ноября 2019 года.

Bleeding Edge от авторов Hellblade

Это многопользовательская боевая видеоигра от британских разработчиков Ninja Theory. Игра будет официально запущена 24 марта 2020 года.

У игры уже появилась страница на игровой платформе Steam, а ее цена составит 515 рублей.

Everwild от авторов Sea of Thieves

О самой игре пока известно мало, непонятно пока даже, какой у нее будет геймплей. Ясно только, что мир игры пока фантастически красочен. По слухам, «Everwild» будет похожа на Horizon Zero Dawn и Gods & Monsters. «Когда „Аватар“ встретился с „Принцессой Мононоке“» — пишут пользователи, и, пожалуй, в этом есть доля правды.

Tell Me Why — детектив-драма от авторов Life is Strange

Интересная новинка от студии Dontnod расскажет о трагичной истории двух близнецов, которые хотят расследовать самые страшные мгновенья своего детства.

Игра в жанре интерактивного кино выйдет летом 2020 года.

Также на конференции были анонсированы игры West of Dead, Grounded, Drake Hollow, Halo Reach, Flight Simulator, Age of Empires II Definitive Edition и Minecraft Dungeons.