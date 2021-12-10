Вице-мэр Североуральска пытался защитить город от обидного прозвища. Стало только хуже

Жители Североуральска стали называть свой город «Сральском». Нелестные комментарии о нем в социальных сетях не понравились вице-мэру Светлане Мироновой. Настолько, что чиновница попросила администраторов пабликов удалять подобные высказывания из Сети. Но эффект получился обратный: люди принялись изменять название Североуральска на картах и создавать мемы. Теперь Миронова считает, что это случилось из-за внимания СМИ к теме.

В защиту города заммэра выступила на совещании по вопросам ЖКХ 3 декабря, сообщил сайт «ПроСевероуральск.ру». Миронова заметила, что нелестно отзываться о месте жительства нехорошо.

«Такие комментарии, типа „Сральск“ и так далее. Критику мы принимаем, но не в такой оскорбительной форме!» — заявила она, попросив модераторов удалять подобные комментарии.

Во всем виноваты СМИ?

Слова вице-мэра разлетелись по тем же соцсетям и СМИ, появились первые посвященные ситуации мемы.

Источник фото: «ВКонтакте»

Чиновница пояснила E1.RU: на совещании «просто попросила» не выкладывать оскорбительные посты. В комментариях к материалу один из читателей признался, что раньше и не знал о таком сокращении названия города.

«Не знал, что это город называется Сральск. Спасибо чиновнице, теперь знаю и буду называть его так», — написал он.

Источник фото: сайт E1.RU

Другие предложили сокращать и названия местных СМИ — чтобы городу было не так обидно. Да и вообще, все названия.

Источник фото: «ВКонтакте»

Третьи начали менять название города в приложениях на картах — чтобы никто не ошибся и не пропустил такой населенный пункт.

В популяризации слова «Сральск» оказались виноваты средства массовой информации — прессу обвинили власти Североуральска. Якобы таким словом город в социальных сетях называли давно, но внимание СМИ проблему усугубило.

«Упоминание данного оскорбительного выражения появилось не после высказывания Светланы Николаевны, а гораздо раньше», — заявили в пресс-службе североуральской администрации.

Тем не менее наличие жалоб от людей на грязь, которую вовремя не убирают коммунальщики, неочищенные от снега дорожки и переходы руководство города все же отрицать не стало.

Город под эффектом Стрейзанд

Светлана Миронова, сама того не подозревая, сделала Североуральск жертвой эффекта Стрейзанд. Он описывает ситуацию, в которой попытка удалить информацию привлекает к ней еще большее внимание. Обычно речь идет о фотографиях, видео или опубликованных в интернете цитатах. Теперь это целый город в Свердловской области, пусть и небольшой.

Живет он добычей бокситов (алюминиевой руды — прим. ред.). В отрасли занята подавляющая часть работающего населения города. А главной достопримечательностью Североуральска открытые источники называют Петропавловский храм.

Источник фото: «ПроСевероуральск.ру»

Новостная повестка уральского городка довольно спокойная. Даже про «Сральск» уже не особенно пишут. Зато постят в соцсетях заснеженные улицы — надеются, что почистят.

«Весной растает», — говорят им в ответ менее оптимистично настроенные североуральцы.

Некоторые из них, кстати, поддержали позицию Мироновой и тоже считают, что обзывать родной город некрасиво. Зато он у всех на слуху. Пока.

Высказывания свердловских чиновников, кстати, уже не раз вызывали если не скандалы, то ажиотаж. Например, в 2018 году олимпийская чемпионка Ольга Глацких лишилась статуса госслужащего за заявление «Государство не просило вас рожать».