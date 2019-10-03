Стало известно имя убийцы Кеннеди. Его назвал сын покойного политика

Сын американского политика Роберта Кеннеди Роберт Кеннеди-младший спустя 51 год назвал имя человека, которого считает настоящим убийцей своего отца. Пожизненный срок получил другой подозреваемый, Серхан Бишара Серхан.

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Роберт Кеннеди-младший в своем Instagram признал, что пакистанский террорист действительно стрелял в его отца. Но первые, ставшие смертельными, выстрелы сделал охранник отеля «Амбассадор» Тейн Сезар.

Трагедия произошла в Лос-Анджелесе в 1968 году. Роберт Кеннеди выиграл предварительные выборы на пост президента США в штате Калифорния, и по этому случаю произнес речь в бальном зале отеля. Затем он направился через кухонные помещения к буфету, где должна была состояться пресс-конференция.

Роберт Кеннеди. Источник фото: YouTube

Политика сопровождали охранники, которым не удалось сдержать поклонников Кеннеди-старшего. Люди рвались пожать ему руку, вместе с ними к кандидату в президенты подошел поближе палестинец Серхан Бишара Серхан.

По официальной версии он четырежды выстрелил в политика, один раз попав в голову. Роберт Кеннеди-старший скончался в больнице через 26 часов.

Его сын утверждает, что обстоятельства происшедшего были другими.

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«Неопровержимые доказательства свидетельствуют о том, что моего отца убил Тейн Сезар. Он ждал в кладовой, пока мой отец говорил в бальном зале, а затем схватил его за локоть и повел к Серхану. Тот сделал два выстрела в сторону моего отца, прежде, чем его схватили. Уже лежа на полу он разрядил револьвер в противоположную сторону, попав в случайных людей», — написал Кеннеди-младший.

Он считает, что Сезар в момент стрельбы находился прямо за его отцом. Судмедэксперт Томас Ногучи после вскрытия заявил, что полученные ранения были «контактными», то есть, сделанными в упор или с очень близкого расстояния. Роберт Кеннеди-младший также заявил, что его отец в агонии потянулся к своему убийце и сорвал с его галстука зажим.

Тейн Сезар с семьей. Источник фото: Instagram

Полиция никогда не рассматривала Тейна Сезара в качестве подозреваемого. Он заявил, что избавился от пистолета задолго до трагедии. Но есть свидетельства, что он продал оружие своему другу уже после убийства сенатора.

«Сезар был фанатиком, который ненавидел Кеннеди за их защиту гражданских прав темнокожих. Я хотел встретиться с Тейном Сезаром на Филиппинах в прошлом году, но он потребовал выплатить ему за это 25 000 долларов через писателя Дэна Молди», — сообщил Кеннеди-младший. Примечательно, что в 1995 году Молди издал книгу, в которой тщательно и продуманно собирал факт против Сезара, но почему-то оправдал его в последней главе.

Серхан Бишара Серхан. Источник фото: YouTube

Серхана Бишару Серхана суд приговорил к смертной казни, но после ее отмены в Калифорнии наказание заменили на пожизненное заключение.

Как сообщило издание Mirror, Тейн Сезар скончался на Филиппинах 11 сентября 2019 года.

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Экс-генеральный прокурор, сенатор и кандидат в президенты США Роберт Кеннеди был убит через пять лет после удавшегося покушения на его брата американского президента Джона Кеннеди.

После того, как младший брат выиграл выборы, Роберт был назначен Генеральным прокурором (министром юстиции) страны. Он был одним из наиболее доверенных людей президента, работавших над разрешением Карибского кризиса 1961 года.

После убийства брата при президенте Джонсоне он подал в отставку и был избран в сенат от штата Нью-Йорк.

Близко знавшие его люди утверждают, что смерть Джона Кеннеди сильно изменила Роберта. Он стал задумываться над построением нового общества, основанного на сострадании и моральных принципах. Сенатор публично высказывался о гражданских правах, бедности, войне во Вьетнаме и мире.

Братья Кеннеди: (слева направо) Роберт, Эдвард, Джон. Источник фото: «Википедия»

На платформе «антивоенного идеализма» в 1968 году он и принял участие в выборах пост президента США от Демократической партии. Роберт Кеннеди-старший стал отражением чаяний разных социальных прослоек, рас и возрастов. По утверждениям журналистов того времени, популярнее его были только рок-звезды.

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Роберт Кеннеди-старший ратовал за равные права для афроамериканцев и первым сообщил об убийстве Мартина Лютера Кинга на митинге перед избирателями.

Именно его лояльность к чернокожим американцам, по мнению сына, и стала причиной по которой Тейн Сезар решился на его убийство. Роберту Кеннеди-младшему стало известно, что охранник устроился в отель всего за неделю до убийства сенатора. Ранее он работал на заводе «Локхид».

Что касается Серхана Бишара Серхана, то он исповедовал панарабские и антисионистские взгляды.

В своем дневнике 18 мая 1968 года он написал: «Мое желание ликвидировать Р. Ф. К. становится все более непоколебимой одержимостью […] Роберт Ф. Кеннеди должен быть убит. Роберт Ф. Кеннеди должен быть убит до 5 июня 68».

Скорее всего, ненависть палестинца к кандидату в президенты США объясняется его произраильскими высказываниями.

На суде задержанный на месте преступления Серхан Бишара Серхан сначала заявил, что вынашивал замысел убийства четыре года, с 20 лет. Но затем изменил показания, и утверждал, что ничего не помнит о моменте покушения.

Роберт Кеннеди. Источник фото: «Википедия»

В ходе следствия, кстати, еще тогда высказывалось подозрение, что палестинец был не один. 77 свидетелей сообщили, что Сирхан подошел к сенатору спереди, а смертельная рана головы была нанесена сзади. Появилась версия о втором стрелке. Но затем ФСБ в 1975 году сообщило, что в момент выстрела Роберт Кеннеди-старший повернулся, чтобы пожать руку одному из поклонников.

Подписчики сына сенатора после опубликованного сообщения прониклись к нему горячим сочувствием, и высказали немало добрых слов в его поддержку.

Один из них, под ником Johnzavrid, написал: «Величайшими трагедиями 60-х годов ХХ века стали убийства вашего отца, дяди и Мартина Лютера Кинга. Я никогда не верил версиям правительства. Они были слишком приглаженными. Правосудию, похоже, никогда не удастся восторжествовать. Моему сердцу всегда будет больно, когда я буду думать о том, какой бы стала наша история, если бы все трое остались живы».