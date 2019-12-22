Сталинопокалипсис захватил Россию. Вождя внезапно стало слишком много

21 декабря 2019 года исполнилось 140 лет с момента рождения Иосифа Сталина. Эту дату по-разному отметили во многих городах России — где-то открыли памятники вождю СССР, а где-то превратили его в Терминатора. Самой креативной оказалась Москва — в одном из кафе Сталина приспособили рекламировать шаурму. Кроме того, на некоторых зданиях столицы появились проектируемые портреты Сталина, который обещает вернуться.

В некоторых городах прошли торжественные шествия в честь годовщины рождения бывшего вождя СССР. Сторонники Сталина вышли и на Красную площадь, где возложили цветы к его памятнику. В этом году возле постамента скопилось огромное количество гвоздик — они практически скрыли из вида каменный бюст вождя.

Во многих городах состоялись торжественные открытия памятников и мемориальных досок. В том числе в Чебоксарах, Тагиле, Санкт-Петербурге и Волгограде. Однако над последним монументом сразу после возведения нависла угроза сноса. Это связано с тем, что перед установкой на общественной территории необходимо было получить разрешение органов власти города.

«В случае поступления в муниципалитет соответствующего заявления, администрация проведет проверку для выявления возможных нарушений, допущенных при его установке. Если проверка установит, что данный объект является памятником, размещенным на общественной территории, будут приняты меры, предписанные действующим законодательством», — сообщили в администрации.

Многие жители не оценили новый памятник — они назвали его установку «торжеством сумасшедших».

Самый большой баннер в честь годовщины со дня рождения Сталина появился в Балахне Нижегородской области. Там вождя превратили в Терминатора. На гигантском плакате в черно-белых тонах изображен Иосиф Сталин, на глазах которого черные очки. Вождь запечатлен на фоне Кремля, а в правом нижнем углу написана фирменная фраза Терминатора «I’ll be back». Левый верхний угол занимает другая надпись — «75 лет великой Победы».

Но креативнее всего к поздравлению Сталина отнеслись в столице. В одной из школ Некрасовки на стену прикрепили фотографию вождя в обрамлении красной ткани, а сверху повесили плакат с надписью «Спасибо товарищу Сталину за счастливое детство!»

Источник фото: социальные сети

Директор этой школы Юлия Гончарова информацию о таком украшении учебного заведения опровергла.

«Это недостоверная информация», — сообщила она «Говорит Москва».

В кафе, которое находится в Московском Дворце Молодежи, появился необычный рекламный плакат. На нем бывший вождь СССР изображен на красном фоне в фуражке и белом мундире и держит в руках шаурму.

«За качество будем расстрелять ©», — написано внизу постера.

Источник фото: социальные сети

Замруководителя службы аренды АО «МДМ» Наталья Чистова сообщила радиостанции «Говорит Москва», что разберется в этой ситуации.

«Завтра выйду на работу и, возможно, сделаем предписание. Изучу этот вопрос, я думаю, что мы примем однозначно какие-то меры, в том числе и попросим, чтобы он [арендатор] это убрал», — заявила она.

А на столичных улицах на фасадах некоторых зданий появились проекции портрета Сталина, который обещал вернуться.

В пресс-службе столичного департамента СМИ и рекламы заявили РИА «Новости», что эта акция проводилась незаконно. Они отметили, что портреты на фасадах зданий были сделаны для привлечения внимания, а организаторы надеялись на то, что люди сфотографируют необычное явление и опубликуют в соцсетях.

«Но устроителям должно быть доподлинно известно, что формат подобного размещения проекций незаконен, поэтому и носят они такой кратковременный характер. К уличному искусству это не имеет отношения, это явно называется как-то по-другому», — сообщили в департаменте.

Геннадий Зюганов в свою очередь назвал акцию «общей волей» и «инициативой патриотов» — членов КПРФ и других организаций.

Правильно делают, что вывешивают портреты Сталина. <…> Это является инициативой и народа, и партии, и всего блока народно-патриотических сил Геннадий Зюганов

Его поддержал и депутат Госдумы от КПРФ Александр Ющенко, который считает, что появление портретов Сталина на стенах зданий Москвы — «нормальная инициатива людей».