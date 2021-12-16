Молодая россиянка стала вдовой после аварии с блогером. Он снимал видео с опасной ездой

Опасный маневр лихача без прав на трассе в Архангельске стоил жизни молодому мужчине. Его жену в тяжелом состоянии отправили в реанимацию. Автомобилем управлял начинающий блогер-рейсер, который постоянно выкладывал в интернет видео своих нарушений. Однако, если дойдет до суда, это не будет усугубляющим фактором при вынесении приговора.

Смертельная авария

В Архангельске 3 декабря произошла крупная авария. Автомобиль Datsun вылетел на встречную полосу и столкнулся с отечественной Lada, которую отбросило на маршрутный автобус. В результате удара погиб Константин, 24-летний водитель легковушки. Его 22-летнюю жену Лизу спасатели с трудом смогли вытащить из груды железа, в которую превратилась машина.

У девушки множественные переломы рук, ног, ребер, ожоги III степени, перелом четырех позвонков нижнего отдела, перелом тазобедренной кости, ушиб легких. Ей предстоит перенести еще не одну операцию и пересадку тканей. Только недавно родные отважились сообщить ей о смерти супруга.

Иномарка Datsun налетела на Mazda и Dodge, водитель и пассажир последнего отправились в больницу, как и виновник аварии. Водителям Mazda и автобуса, который был без пассажиров и ехал в парк, повезло больше — им госпитализация не понадобилась. Как выяснилось, водитель Datsun ездил без прав и не первый раз нарушал ПДД.

Блогер катался на красный свет

Городское следственное управление ГИБДД возбудило уголовное дело и отправило водителя Datsun под домашний арест. За рулем иномарки сидел 20-летний блогер-рейсер Даниил Чирков. Молодой человек постоянно публиковал у себя в соцсетях видео, как лихачит с друзьями на дорогах.

На видео Чирков лихачит и под радостные крики своих приятелей то проскакивает на красный свет, то превышает скорость, то пристраивается на выделенной полосе за машиной скорой помощи, смеясь и оскорбляя остальных автомобилистов.

Сейчас молодой блогер сидит дома у родителей. Чирков удалил или закрыл свои страницы в интернете.

«Боялись давать дочери телефон»

Супруги Константин и Лиза вместе работали на заводе, и 15 декабря должны были отмечать четвертую годовщину семейной жизни. В вечер аварии они ехали домой с работы, рассказала «360» Валентина Музыкина, мама пострадавшей в аварии Лизы.

Ее дочь недавно перевели из реанимации в общее отделение травматологии. Лиза лежит в палате одна, ее лечат отличные врачи, но душевное состояние очень тяжелое, особенно после известия о гибели мужа. Постоянно быть с дочерью матери не дают из-за санитарно-эпидемиологических ограничений.

«Сейчас в больницы никого не пускают. Меня пустили к дочери ненадолго в качестве большого исключения — настояли лечащий врач и психолог. Я ей сказала о гибели мужа позавчера. Для нее это был шок, она ничего не знала. Мы ей боялись и телефон туда покупать, потому что она ничего не знала», — рассказала Валентина Музыкина.

Люди спешат помочь молодой вдове

Телефон девушке передали уже после того, как сообщили страшную правду. Мама Лизы призналась, что сейчас занята исключительно дочерью и поэтому не вникает в юридические тонкости, полностью доверившись своему юристу. Возможный виновник ДТП не пытался связаться с семьей пострадавших, извиниться и предложить помощь. Однако его мать звонила.

«Про него даже думать не хочу. Со мной связывалась его мама. Она, конечно, очень переживает, и я ее могу даже в чем-то понять — когда такой сыночек наворочал дел. Думаю, он простой парень, который сел за руль и, ошеломленный своим геройством, помчался. Я про него ничего не знала раньше», — сказала Музыкина.

Она уточнила, что молодого человека отправили под домашний арест, сейчас идет следствие. Следующее заседание суда назначено на февраль. После того как знакомые Лизы опубликовали историю ДТП в соцсетях, девушке оказали поддержку даже те, с кем она уже давно не виделась: бывшие одноклассники, однокашники по «музыкалке», друзья и знакомые погибшего мужа.

Кадры нарушений не зачтут

Автоюрист Сергей Радько в разговоре с «360» отметил, что по закону видео с опасной ездой и другими нарушениями ПДД не может служить основанием для ужесточения наказания виновнику ДТП. Перечень отягощающих обстоятельств прямо указан в Уголовном кодексе РФ, и там нет ссылок на соцсети подозреваемого.

«Поэтому формально это роли сыграть не может никак, их даже к делу приобщать, наверное, никто не будет. Но судья тоже живой человек и при назначении наказания будет понимать, что наказывает лихача, а не того, кто случайно ошибся с управлением или запутался в педалях», — пояснил Сергей Радько.

Он добавил, что следствие может предъявить эти записи только как характеризующий материал наравне со справками о судимости, составе семьи и так далее. Но если на кадрах не видно лица или автомобиля, блогер может не признать, что участвовал в съемке.