Сталь в вакцине и двое погибших. Япония прекратила использовать Moderna и начала расследование

В Японии разгорается скандал из-за американской вакцины Moderna. В ампулах препарата нашли примеси. В ходе исследования оказалось, что это фрагменты резиновых крышек от ампул и частицы нержавеющей стали. После получения препарата умерли двое мужчин. Однако связана ли их смерть с примесями в вакцине, пока не понятно.

Анализ вакцины провела компания Takeda Pharmaceutical. По его итогам она вместе с производителем препарата сделала заявление о том, что в препарате есть частицы металлического сплава.

Сталь есть, но причин для паники нет

Специалисты предположили, что это могло произойти из-за неправильной установки оборудования. Так, частицы нержавеющей стали попали в ампулы от станков.

При этом в заявлении отдельно отметили, что поводов для беспокойства быть не должно и такая вакцина не представляет повышенного медицинского риска, потому что нержавеющая сталь используется в сердечных клапанах, эндопротезах суставов, металлических швах и скобах, сообщила «Газета.ru».

Подозрительные ампулы с Moderna была ранее обнаружены в городе Наха, административном центре и крупнейшем городе Окинавы. Примеси розового цвета нашли в одной ампуле, а в двух готовых к использованию шприцах — черное вещество.

Человеческий фактор

В Минздраве Японии заявили, что инородные частицы оказались фрагментами резиновых крышек от ампул. Проверку прошли и другие образцы, но в остальных ампулах ничего не нашли.

Представители министерства предположили, что частицы резиновых крышек могли попасть внутрь ампул, когда их неправильно прокололи шприцем. Из-за возможной неаккуратности причин для остановки вакцинации на Окинаве не нашли. В итоге в этой префектуре сделали прививки порядка 400 человек.

Двое погибших

В конце августа стало известно о смерти двух мужчин, которые получили второй компонент препарата 15 и 22 августа. Одному из них было 30 лет, второму — 38, сообщило агентство Kyodo.

В Минздраве тогда заверили, что обоим погибшим ввели вакцину из ампул, в которых не было никаких примесей. При этом ни один, ни второй не страдали от каких-то хронических заболеваний. Аллергических реакций у них тоже выявлено не было.

Представили Moderna и Takeda Pharmaceutical заявили, что принимают участие в расследовании гибели вакцинировавшихся мужчин, подчеркнув, что пока никаких доказательств того, что эти смерти были вызваны вакциной Moderna, нет.

Moderna на паузе

На фоне вопросов к качеству препарата власти Японии 26 августа приостановили использование почти 1,63 миллиона доз этой вакцины. Сигналы о примесях в препарате поступили из пяти префектур страны.

Все партии препарата поступили в Японию с предприятия испанской фармацевтической компании Rovi SA. Ее представители признали, что причиной появления инородных частиц может быть проблема с производством. Компания также начала расследование случившегося. В Rоvi уточнили, что партии Моdеrnа были отправлены только в Японию.

По данным министра по делам административной реформы Таро Коно, в стране успели сделать 500 тысяч уколов потенциально загрязненной вакциной. Глава Минздрава страны Норихиса Тамура заверил, что правительство предоставит альтернативные дозы препарата центрам вакцинации, чтобы не срывать прививочную кампанию в стране.

Весной этого года Япония уже сталкивалась с проблемами при использовании вакцины Pfizer, став лидером по количеству случаев анафилактического шока от этого препарата. Медики зафиксировали его у 17 пациентов, сообщало РИА «Новости».