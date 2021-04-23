Соучастника убийства Япончика ждет тюрьма. Как Вячеслав Иваньков стал криминальным авторитетом

Одного из соучастников убийства Вячеслава Иванькова, более известного как Япончик, приговорили к 14 годам лишения свободы. До своей смерти Япончик снискал популярность у криминальных кругов как в России, так и в Америке.

Соучастника убийства Япончика Каху Газзаева приговорили к 14 годам колонии строгого режима. Его также признали виновным по статье о незаконном обороте оружия.

Каху Газзаева задержали в феврале 2020 года. Дело в отношении него выделили в отдельное производство и рассматривали в особом порядке. Из всех фигурантов он единственный признал свою вину и пошел на сотрудничество.

Кто такой Япончик?

О короле криминального мира вновь вспомнили в связи с тем, что нашли предполагаемых соучастников его убийства. Настоящее имя авторитета Вячеслав Иваньков. Свой преступный путь он начал с карманных краж. Когда ему исполнилось 25, его поймали полицейские. Юному вору тогда диагностировали шизофрению и вместо тюрьмы отправили на лечение. Иваньков пытался сбежать из больницы, но неудачно.

После лечения он примкнул к банде вора в законе Геннадия Карькова по прозвищу Монгол, во время работы с которым Иваньков показал свои преступные таланты. Именно тогда его стали называть Японцем, а позже и Япончиком по аналогии с одесским бандитом Мишкой Япончиком.

Будущий криминальный авторитет оказался удачливым. Стражи порядка поймали всех участников банды: главарю дали 15 лет, остальным членам 10-12 лет заключения, но Иванькову повезло больше всех — он был на свободе.

После этого Япончик сколотил свою собственную банду, а его популярность в криминальном мире стала быстро расти. Под видом стражей порядка гангстер вымогал деньги у подпольных предпринимателей, а также участвовал в перестрелках.

Япончик вновь встретился с правоохранителями в 1981 году. Его приговорили к 14 годам колонии общего режима. В тюрьме он отличился буйным поведением, из-за чего вызывал страх у сидельцев.

Вячеслав Иваньков вышел из тюрьмы только в 1991 году и устроил в ресторане гостиницы «Метрополь» огромную сходку воров, а через год с помощью махинаций ему удалось уехать в США. За океаном он видел новые возможности для заработка и развития своего криминального авторитета.

Япончику и здесь повезло — трон короля русской мафии был пуст, а местные преступники уже знали о талантах Иванькова и признавали его авторитет. Но 52-летнему вору в законе не хотелось так быстро приобретать популярность. Иваньков поставил цель наладить связь между российским и американским криминалом. Он также занимался отмыванием денег и курировал несколько ресторанов на Манхэттене.

На Родине про пропажу Япончика вспомнили только, когда тот не явился в милицию для обязательной отметки. Сотрудники отправили американским коллегам документы на вора в законе.

ФБР схватило его только в 1995 году после того, как криминальный авторитет угрожал вымогательством бизнесменам. Несмотря на все старания адвоката Япончику пришлось отсидеть теперь и в американской тюрьме «Алленвуд». И даже там он завоевал авторитет среди иностранных заключенных.

После освобождения Япончика вновь поймали, но на этот раз сотрудники иммиграционной службы, которые отправили криминального авторитета в Россию.

На Родине его пытались отправить в тюрьму по делу 1992 года, но безуспешно. Коллегия присяжных признала Япончика в 2005 году невиновным, а сам криминальный авторитет заявлял, что устал от преступных дел, а по некоторым данным, вернулся обратно в США.

Убийство криминального короля

Вернувшись в Россию в 2009 году, Япончик планировал встретиться в ресторане «Тайский слон» с доверенным лицом другого криминального авторитета. Но судьба в этот раз была не на его стороне. Когда Иваньков вышел на крыльцо ресторана, в него выстрелили из припаркованной недалеко машины.

Криминального короля привезли в Боткинскую больницу, но пулевое ранение в живот вызвало воспаление. С конца июля по середину сентября он пробыл в искусственной коме, а в октябре умер.

Наказание соучастникам

Спустя почти 10 лет после убийства Япончика следствие назвало имя возможного организатора. Правоохранительные органы были уверены, что это дело рук вора в законе Ильи Симонии, которого арестовали заочно. Следственный комитет раскрыл и других соучастников преступления. Это были Каха Газзаев, который добыл винтовку для убийства Япончика, и Муртаз Шадания, следивший за криминальным королем долгое время. На месте преступления был и третий подозреваемый — Джамбула Джанашия.

Правоохранительные органы нашли и исполнителей. Ими оказались абхазцы Астамур Бутба и Нугзар Папава. Первый спустил курок винтовки, а второй прикрывал его уход. Их объявили в международный розыск.

В феврале прошлого года правоохранители задержали Шаданию, а в мае поймали Джанашию.