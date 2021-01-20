Ссылки с «Тетрадью смерти» запретили в России. Аниме признали опасным, но доступ остался простым

«Тетрадь смерти» не запретили в России, а лишь заблокировали аниме по двум ссылкам, где не было маркировки «18+». При этом эксперты уверены, что сериал влияет на психологическое состояние детей, а это значит, что будущее «Тетради смерти» в России под вопросом. Блокировка двух ссылок — странное решение. Ведь это популярный проект — есть комиксы, другие видеохостинги и даже мюзиклы.

«Тетрадь смерти» никуда не денется из России. Суд заблокировал аниме только по двум ссылкам, потому что там не было маркировки «18+». То есть на огромном количестве других сайтов можно посмотреть все серии.

Претензии к «Тетради смерти» у экспертов все-таки остались. Они считают, что определенное влияние на детей аниме оказывает. Речь идет о пропаганде самоубийств, насилия и так далее.

Закрыто ровно то, что было произнесено судом: две конкретные ссылки, которые указаны. Экспертное заключение говорит о том, что есть воздействие на психологическое состояние детей, нарушаются их законные права и нет на сайте ценза «18+» Дарья Лебедева руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Популярность в России

«Тетрадь смерти» в 2007 году в Японии вошла в список лучшей манги за всю историю существования этого жанра. Однако в России против аниме борются давно, хотя в нашей стране оно не менее популярно, чем в других.

Решение суда заблокировать две ссылки, где можно было посмотреть «Тетрадь смерти», выглядит странно. Аниме все еще можно увидеть по любой ссылке, если прописать три слова: «„Тетрадь смерти“ смотреть». Первые несколько ссылок рабочие, мы проверили сами. Причем просмотр аниме бесплатный — просто включай и смотри. На Netflix тоже есть «Тетрадь смерти».

Манга

Чтобы показать, что «Тетрадь смерти» популярна в России, можно заглянуть на сайты книжных магазинов, которые продают мангу. Бумажными версиями «Тетради смерти» торгуют «Чук и Гик», а также «Читай-Город».

В магазине «Чук и Гик» манга стоит от 730 рублей, в зависимости от книги — там несколько частей. Судя по информации на сайте, многие части раскупили. Так, из шести в наличии есть только одна — шестая.

У «Читай-Города» с экземплярами «Тетради смерти» тоже проблемы — нет ни одной части манги в наличии.

Мюзиклы

По мотивам «Тетради смерти» даже сделали мюзикл. Постановщики отметили, что долго боролись с возможностью показывать спектакль российской публике, а потом появились переносы из-за пандемии. Но 17 апреля состоится шоу Death Note: The Concert. Это будет не сам мюзикл, а концерт-презентация при поддержке японского театрального общества.

Продюсерский центр «Пентаграмма» — единственная организация, которая занимается постановкой в России.

Судьба мюзикла

Генеральный продюсер Penta Entertainment (продюсерский центр «Пентаграмма») Кирилл Олешкевич прокомментировал «360» решение суда по поводу частичного запрета «Тетради смерти». Именно его центр работает над мюзиклом уже больше трех лет.

Это первый мюзикл по японской лицензии. Что это будет и сможем ли мы дальше реализовывать проект, будет зависеть от текста решения, посмотрим, чем это грозит. Будет жаль, если мы не сможем работать над проектом Кирилл Олешкевич.

В случае, если решение суда по поводу двух ссылок вдруг распространится и на другие проекты, связанные с «Тетрадью смерти», и концерт, запланированный на 17 апреля, не состоится.

Олешкевич не считает, что конкретно «Тетрадь смерти» несет в себе пропаганду того, о чем говорят эксперты, то есть рекламу насилия и самоубийств. Собеседник «360» привел в пример произведение Федора Достоевского «Преступление и наказание», в котором затрагиваются и убийство, и смерть, и право на убийство.

Я в детстве любил это аниме («Тетрадь смерти» — прим. ред.). Вот живой, здоровый, взрослый мужчина. Именно это аниме никаким образом не может влиять на детскую психику. Да, есть аниме, которые более кровожадные, но есть возрастное ограничение, согласно которому каждый выбирает, что смотреть. К «Тетради смерти» неправильное отношение в этом плане Кирилл Олешкевич.

Олешкевич не исключил, что «Тетрадь смерти» могут запретить по всей России. Такой опыт уже был у Китая, где полностью запрещено это аниме. Если такое произойдет, это будет «ущемлением культуры», считает собеседник «360». Тем более что полностью запретить что-то нельзя. А чем больше таких запретов, тем сильнее поднимается волна интереса к «нездоровым произведениям».

Каждый человек должен сам выбирать, что ему смотреть, а если это ребенок, то родители должны следить за его досугом, уверен собеседник «360».