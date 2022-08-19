США выстрелят себе в ногу, признав Россию «спонсором терроризма»

Госдеп США предупредил о последствиях признания России «спонсором терроризма». Под угрозой могут оказаться соглашения в Стамбуле о содействии при вывозе украинского зерна. Российская сторона может предъявить встречное обвинение Штатам — и их деятельность начнут рассматривать в ООН. Своим видением ситуации с «360» поделился директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный.

Далее — прямая речь.

Если США признают Россию «страной — спонсором терроризма», то мы можем предъявить Штатам встречное обвинение. К примеру, перечислить целый ряд организаций, начиная от ИГ* и заканчивая Украиной, которые США поддерживают.

Это официальная поддержка, она проходит через Конгресс, который выделяет властям Киева средства, которые в последующем используются в террористических целях. Этого более чем достаточно.

Вопрос будут рассматривать в Совете безопасности ООН. Оттуда он перетечет к Генеральной ассамблее. Потому что США и Великобритания настояли на том, что если Совбез не может принять решение, то оно выносится на заседание Генассамблеи Геннадий Подлесный директор Центра прикладной социологии и политологии.

Это будет грандиозный международный скандал, и он отразится почти на всех 150 странах — участницах ООН. Им придется принимать решение либо по совести, либо по указанию США.

Источник фото: РИА «Новости»/Артур Габдрахманов

Все это вызовет скрытое недовольство и в самих странах, и в США. То есть будет виток международной напряженности.

Двойная позиция

Первостепенно — политическая составляющая, которая покажет в очередной раз двойные стандарты англосаксов, в частности США. И это очень сильно в очередной раз ударит по престижу Америки как так называемой «великой нации миротворцев».

Источник фото: РИА «Новости»/Наталья Селиверстова

Вопрос экономической составляющей будет вторичен, но он будет не менее болезненным для США и для других стран-сателлитов. Мы можем ограничить поставки урана или другого стратегически важного сырья или материалов. Опять они выстрелят себе в ногу, и он отзовется в государствах, которые в той или иной степени завязаны на цепочке поставок — в том числе и зерна.

Я думаю, что признание России «страной — спонсором терроризма» — это план США. Штаты должны восприниматься как страна, в которой есть многовекторность в политике и экономике. Это не только дрязги между республиканцами и демократами. У них внутри сложные отношения, связанные с дележкой огромного военного бюджета и просто бюджета страны.

План определенных кругов США заключается в том, что признание России «спонсором терроризма» вытеснит ее с каких-то рынков. Но этот план невыгоден некоторым политическим и экономическим силам Штатов, которые зависят от торгового сотрудничества с Россией Геннадий Подлесный директор Центра прикладной социологии и политологии.

Получается такая дилемма: с одной стороны, надо насолить России, а с другой, это невозможно сделать без значительного ущерба для себя. Это дуальность позиции самих США. Они колеблются между тем, что должны признать Россию «спонсором терроризма», и в том числе пытаются удержать коллег от принятия таких решений.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — террористическая группировка, запрещенная в России.