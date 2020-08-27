США ввели санкции против пяти российских НИИ. В одном из них проверяли вакцину от коронавируса

Пять российских научно-исследовательских институтов попали под санкции США — якобы там работали над химическим и биологическим оружием. На деле же в одном из НИИ проверяли российскую вакцину от коронавируса, которую уже запросили 27 стран.

Научно-исследовательские институты, оказавшиеся в опале США, принадлежат российскому Министерству обороны и Минпромторгу. В одном из них, 48-м Центральном НИИ в Кирове, тестировали российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V» — именно там определили, что она эффективна, при этом не токсична и безопасна.

Тем не менее Бюро промышленности и безопасности США подозревает эти учреждения в работе над химическим и биологическим оружием.

Недобросовестная конкуренция

Чтобы обезопасить себя от «угрозы», американские власти ввели ограничения на экспорт, реэкспорт и передачу товаров, разработанных в этих НИИ, так как они «представляют риски для национальной безопасности и внешнеполитических интересов» страны.

При этом, как заявила вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова, сегодня заявки на покупку российской вакцины «Спутник V» подали уже 27 стран, в числе которых Венесуэла, Бразилия, Сербия, Саудовская Аравия и многие другие.

Введение же санкций против российских НИИ означает, что американцы признали проигрыш в разработке вакцины, убеждена политолог, политтехнолог, политический обозреватель Наталия Елисеева. Согласен с ней и директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов.

По его мнению, главной целью нововведенных санкций является ограничение возможностей для экспорта «Спутника V».

«Это обычный протекционизм и недобросовестная конкуренция, причем никто уже не стесняется это делать, все понимают, про что это кино», — добавил Мартынов.

Сейчас США ставят десятки стран в положение, где им придется выбирать между лекарством для людей и отношениями с американским правительством.

«Механизм санкций подразумевает, что если вы будете взаимодействовать с опальной стороной, даже через разработанную вакцину, вы тоже попадете под эти санкции, ограничения и так далее. Кто-то, конечно, может отказаться, для кого-то это важно и страшно», — объяснил Мартынов.

Рынок без «Спутника V»

Главная же причина, по которой США вводит новые санкции против российских научно-исследовательских институтов, кроется в финансовой выгоде, которую Штаты могут упустить, уверены политологи.

«Они не хотят, чтобы российская вакцина вышла на международный рынок, потому что разработка вакцины и последующий ее экспорт — это большая прибыль», — считает Елисеева.

По ее мнению, сегодня, когда на мировом рынке вакцины еще нет, тот, кто первым выведет ее в широкую продажу, сорвет куш, так как востребованность вакцины очевидно будет очень высокой.

«Многие страны уже заявили, что они хотят нашу вакцину приобрести, естественно, американцев это не устроило. Они хотят быть первыми и забирать всю прибыль себе, быть единственными, кто эту прибыль может получить. А в данном случае Россия — главный выгодоприобретатель. Здесь идет речь именно о финансовом дележе», — уверена Елисеева.

При этом она уверена, что в скором времени от США поступит заявление о том, что и они разработали вакцину, которую начнут активно внедрять на международных рынках. Сенатор Олег Морозов заявил в разговоре с РИА «Новости», что российский препарат будет востребован в любом случае. Алексей Мартынов с этим согласен.

«Российская вакцина уже есть. Одно дело — пытаться опорочить ее через медиа, совсем другое, когда речь идет о реальных вещах, о научном мире. Успехи российских ученых, института Гамалеи и подрядчиков, всемирно признаны», — заключил Мартынов.