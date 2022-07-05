Ролик с ребенком на шоу трансгендеров вызвал скандал в США. Там уверены, что скатываются в ад

В США разгорелся скандал из-за присутствия ребенка на стриптиз-шоу трансгендеров. В Сеть попал ролик, на котором маленькая девочка идет за руку с полуобнаженной драг-квин. Одни американцы уверены, что это символ дороги в ад, по которой катится страна, другие ругают оппонентов за ограничения свободы.

Ребенок на стриптиз-шоу трансгендеров в США

В Сети стал популярным ролик, на котором маленькая девочка идет за руку с полуобнаженным трансгендером на шоу в увеселительном заведении в Майами. При этом на самом ролике — надпись на английском языке: «Детям обязательно нужно на драг-шоу! Они должны видеть веселье, проявление самовыражения и свободы!».

Драг-квин — это сленговое обозначение мужчин в женских образах, трансвеститов. Однако на видео, судя по комментариям, трансгендер. При этом некоторым американцам, судя по комментариям в Twitter, идея действительно понравилась. Были те, кого это зрелище умилило.

Источник фото: Twitter

Также пользователи предрекли негативную реакцию от пуританского общества, заявив, что для США, похоже, большее значение имеет оружие, а не свобода и любовь.

«Я думал, что Америка — это любовь к свободе. Я уверен, вы бы предпочли, чтобы этих детей расстреляли на параде», — заявил OhioRideOrDie.

Скандал в США из-за «свободы»

Однако не всем американцам такая «свобода» пришлась по вкусу. Опубликованный ролик многих возмутил. К примеру, американский блогер Лорен Чен выложила видео в Тwittеr с подписью: «Эти люди должны быть в тюрьме. И я жизнь за это готова отдать». Она также задалась вопросом, неужели в штате, где все происходило, нет законов, запрещающих брать детей на подобные мероприятия. Девушка выяснила, что заведение, где побывал ребенок, называется R House Wynwood. Это ресторан, где регулярно проходят шоу с участием драг-квин.

«Итак, мы знаем место, где это произошло <…> Кто-нибудь собирается что-то делать???» — задалась вопросом Чен.

Источник фото: rhousewynwood.com

Пользователи поддержали блогера и отметили, что произошедшее — пример слишком большой свободы.

«Я не коммунист или кто-то еще, но разве это не идеальный пример слишком большой свободы, которая равняется загнивающему миру? А ЕС и Азия еще смеют брать пример с западной части мира», — написал Rashinsane.

«Я позвонила в полицию, и они сказали, что как минимум попытаются добиться ограничений по возрасту», — добавила Barbara Albright.

«Где были ее родители? Может, ей нужен новый дом?» — подчеркнула bea naturelle.

Культурное дно пробито

В журнале The American Conservative вышла статья, приуроченная ко Дню независимости США. Это материал под названием «Куда ты идешь, Америка?» писателя и публициста Рода Дрейера, который также привел в качестве примера нынешнего положения дел в США ролик с трансгендером. По его мнению, страна ежедневно пробивает не только культурное, но и нравственное дно.

«Это наше будущее, Америка, если мы не свернем с нынешнего пути. Стриптизерша-трансгендер, ведущая за руку маленькую девочку под тусклым желтым светом, — это символ дороги в ад, по которой мы катимся. Похоже, наша страна каждый день пробивает новое нравственное и культурное дно. А во главе стоит президент-демократ, который заявил, что поддержка вот таких растлителей малолетних является „вопросом гражданских прав нашего времени“. Уму непостижимо, что Демократическая партия, как и вся правящая элита США, стала заложником декаданса в такой степени. Но вот мы здесь», — написал Дрейер.

Он также добавил в материал видео, в котором ветеран говорит, что это не та страна, за которую он воевал.

Драг-квин отражают суть США

В начале июня спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси в передаче Ru Paul’s Drag Race заявила, что мужчины, наряжающиеся в женское платье, отражают суть Америки.

«Хочу сказать вам, что мы очень вами гордимся. Спасибо за радость и красоту, что вы несете миру. Ваша свобода самовыражения в женской одежде — это самое важное для Америки», — подчеркнула Пелоси.

После этого 82-летняя демократ призвала аудиторию программы голосовать за ее партию, а телеведущий и по совместительству драг-квин Ру Пол рассыпался в благодарностях.

«Что ж, большое спасибо за работу, которую вы уже проделали и неустанно продолжаете ради нашей свободы. Мы равняемся на ваше упорство», — сказал Пол.

Не оценила даже Собчак

Ролик с ребенком с полуобнаженным трансгендером не оценила даже склонная выступать в поддержку западных ценностей российская телеведущая Ксения Собчак. Об этом она написала в Telegram-канале «Кровавая барыня».

«Совсем люди поехали головой, конечно. Это США, драг-шоу, местная драг-квин и девочка, которую она (он) ведет за руку. Нет человека, более далекого от ханжества и морализаторства, чем я, и уж точно никогда у меня не возникало мысли про загнивающий Запад, но ***», — заявила она.