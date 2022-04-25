США сделают все, чтобы затянуть российско-украинский конфликт

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром обороны Ллойдом Остином. По итогам встречи американцы пообещали предоставить Украине 322 миллиона долларов для обороны. Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев специально для «360» объяснил, что значила эта встреча.

В общей сложности США предоставят стране 322 миллиона долларов на оборону, боеприпасов на 165 миллионов, усиление санкций против России, гарантии безопасности и даже доступ для украинских товаров на американский рынок. Также государству пообещали, что Джо Байден вскоре назначит постоянного посла на Украине — с 2019 года в стране работал временный полномочный представитель.

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Новая военная помощь Украине

Все это говорит, что Америка сделает все, чтобы вооруженный конфликт продолжался как можно дольше. С американской точки зрения это вполне логично, потому что на это противостояние тратятся силы обеих сторон. Это ослабление и России, и Украины. Да и в действительности это удар по Германии, потому что когда у вас война рядом, для экономики это очень вредно.

Усиление санкционной политики против России тоже вполне логично. Ведь у американцев какая логика — что санкции, во-первых, ударят по Европе, а не по самим США. А во вторых, у них есть такой интересный тезис, что, конечно, санкции — это тяжело, бензин в Америке подорожал, но русские рухнут раньше, чем американцы. Поэтому американцы после того, как русские рухнут, все, что потеряют на этих санкциях, доберут.

Важно также обещание назначить постоянного посла на Украине — это признание того, что отношения, с одной стороны, укрепляются, а с другой стороны, что опасности для посольства уже нет.

Я это серьезно воспринял. Похоже, они поначалу боялись, что мы ко Львову выйдем на второй-третий день. Теперь они считают, что этого не будет.

Иллюзия помощи

Если бы стороны были нацелены на скорейшее завершение конфликта, наверное, они бы говорили о параметрах договора с Россией. О тех самых гарантиях, которые должны дать США, если Украина нам не доверяет. И об исполнении этого договора. А Украина должна была бы говорить, как она гарантирует исполнение договора. Потому что пока она ни одного договора не выполнила.

Но гуманитарные коридоры на восток их не интересуют, выживание людей их не интересует. Их интересуют гуманитарные коридоры на запад, но непонятно, с кем об этом договариваться. Да и кого на запад выпускать? В окружении осталась только мариупольская группа в две тысячи человек. Но мы их не отпустим.

А великая идея пробить коридор с помощью миротворческих сил НАТО приходит в голову только полякам и украинцам. Американцы на эту тему ничего не говорят и говорить не будут. Они воевать за Украину не хотят — они хотят, чтобы она воевала за них.

Все это делается еще и для того, чтобы было ощущение, что вот-вот — и победим. Потому что если «вот-вот не победим», украинцы начнут сдаваться, потому что они, говоря дипломатично, явно не выигрывают. А США им как бы говорят: «Не бойтесь, за вашими спинами мы. Поэтому в конце концов, как бы ни было тяжело, вы все равно победите».

Также на встрече говорили и о доступе для украинских товаров на американский рынок. Но я очень представляю себе, какие украинские товары могут заинтересовать США, и боюсь, что не я один. Это жест материальной поддержки, мол, ребят, мы вам не денег дадим, а купим ваши товары — хоть какая-то польза.

Украинцы всегда говорили, что будут поставлять подсолнечное масло. Но я не очень уверен, что оно будет сильно востребовано в США с их культурой питания. Не потому что оно плохое или хорошее, а просто потому, что не на него, что называется, американская система рассчитана. Без него 300 лет обходились, так что, наверное, будут обходиться и дальше.