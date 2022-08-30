В ситуации с Тайванем США действуют по отработанной схеме, создавая марионеточное государство у границы с врагом. Аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Данила Гуреев объяснил «360», что Белый дом превратит власти острова в аналог киевского режима, чтобы влиять на Китай.

Методичка США

Власти действуют по отработанной методической программе и создают марионеточные правительства в географической близости от основных оппонентов в лице Китая и России.

Эти марионеточные режимы пичкают американским вооружением и американскими деньгами. Основная цель таких действий — создать проамериканское антироссийское или антикитайское правительство, дестабилизировать всю экономическую и политическую ситуацию в регионе Данила Гуреев аналитик.

Фактически США преследуют одну-единственную цель — сохранение собственной гегемонии. Чем больше таких горячих точек появится у границ России и Китая, тем проще США будет реализовывать свою политику.

«Если рассматривать Украину, то там эта методичка уже сработала. В случае с Тайванем США, наоборот, хотят сделать из него киевский режим, чтобы давить на сам Китай», — предупредил аналитик.

Военно-промышленное лобби

США зарабатывают на поставках оружия в прямом смысле слова, то есть экономически, по схеме узаконенного лоббизма.

«В нынешней Демократической партии огромные финансовые вложения исходят от лобби военно-промышленного комплекса», — пояснил Гуреев.

Фактически они производят вооружение. Лоббисты приходят к Демпартии и дают деньги. По такой нехитрой экономической и даже коррупционной схеме в США происходит заработок Данила Гуреев.

Единственные, кто в Соединенных Штатах проигрывает от реализации подобной схемы, — налогоплательщики. Они вынуждены закрывать глаза на коррупционные схемы ввиду закона о лоббизме.

Источник газеты Politico сообщил, что президент США Джо Байден обратится к Конгрессу с просьбой одобрить продажу Тайваню американских вооружений на сумму порядка 1,1 миллиарда долларов. Американцы поставят 60 противокорабельных ракет AGM-84K Harpoon Block II и порядка 100 ракет класса «воздух — воздух» AIM-9X Block II Sidewinder.