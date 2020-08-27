США обвинили Россию в ДТП в Сирии. Это способ отвлечь американцев от пандемии COVID-19

«Российский автомобиль врезался в бронированную машину коалиции на северо-востоке Сирии, что привело к травмам находившихся в машине членов экипажа», — говорится в заявлении представителя Совета национальной безопасности США Джона Уллиота.

Он добавил, что американский бронеавтомобиль покинул место происшествия во избежание конфликта. По словам Уллиота, Вашингтон не хочет эскалации, однако при этом имеет «неотъемлемое право на самооборону от враждебных действий». Американская сторона уверена, что действия российских военных нарушили протоколы деконфликтинга, утвержденные между Россией и США зимой прошлого года.

Инцидент произошел утром 25 августа в районе населенного пункта Дерик, который находится в провинции Хасака на северо-востоке страны. Военнослужащие США получили травмы, «похожие на сотрясение мозга». По предварительным данным, ранения получили не менее четырех американцев. Начальники Генеральных штабов России и США уже обсудили аварию по телефону, как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Такие стычки уже превращаются в нечто обыденное. Будто два ребенка в школьном дворе жалуются друг на друга: „Это он меня ударил!“, „Нет, это он меня ударил!“», — заявил в разговоре с «360» политолог Дэниел Уорнер.

По его словам, такие истории иногда используются как попытка отвлечь человека от более важных и глобальных вопросов, например, от пандемии коронавируса. Однако в данном случае отвести внимание не получается: слишком уж маленькая проблема освещается — ДТП, результатом которого стало сотрясение мозга нескольких человек.

Никто ни в кого бомбы не кидал, с самолетов обстрелов не вел и так далее. Американская внешняя политика сейчас не является главной проблемой ни в кампании Байдена, ни в кампании Трампа. Сирия — это очень сложная тема. Люди, которые обсуждали вопрос Сирии в Женеве, сейчас находятся на изоляции из-за вируса Дэниел Уорнер политолог.

Собеседник «360» не считает, что с приближением выборов граждане США станут слышать о России чаще. Внешняя политика пока не является основной темой предвыборной гонки. Сейчас все претенденты на пост президента сконцентрированы на вирусе, безработице и внутренних проблемах.

«Возможно, будут говорить о Китае, но не о России. Пока что тема Москвы особо не поднималась в обсуждениях. В этом году Россию обсуждать так, как обсуждали четыре года назад, не будут. Но между Трампом и Байденом пройдут дебаты. Возможно, одни из них посвятят внешней политике. Тогда Россию могут упомянуть», — заключил Уорнер.