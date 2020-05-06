США будут добывать ресурсы на Луне и зовут остальные страны. Россия пока в стороне

Почему Луна?

«Лунные ресурсы важны, так как земные запасы исчерпывают себя. Земные же полезные ископаемые невосполнимы, а с развитием высоких технологий их добыча ускоряется», — об этом в разговоре с «360» заявил заведующий отделом исследований Луны и планет ГАИШ МГУ, президент Международной ассоциации планетных наук Владислав Шевченко.

При этом потребность в ресурсах не уменьшается. В пример ученый привел ставший привычным обывателю смартфон. Гаджет имеет жидкокристаллический экран, что дает возможность управления пальцами. Изготавливается этот самый экран из индия.

«Года два назад обнаружили, что запасы этого металла уменьшаются, на рынке его становится все меньше, а потребность никуда не делась. Ведь индий применяется не только в дорогих гаджетах, но даже в ширпотребе. То есть ресурсы начинают исчезать», — добавил Шевченко.

Он подчеркнул, что, по имеющимся данным, такие металлы, как медь, никель, кобальт закончатся на Земле уже через 40 лет. А это не так много в контексте развития планеты. Именно поэтому взоры ученых обратились на ближайшее к нашей планете небесное тело — Луну.

Ресурсы Луны

В поверхностном слое Луны содержится довольно много редких и редкоземельных металлов. Прежде всего, они появились не от самой Луны. Она не обладает защитной оболочкой по типу той, которая есть у Земли. Поэтому на лунную поверхность беспрепятственно падают объекты, например метеориты, астероиды и так далее. Они могут содержать полезные ресурсы. В частности, астероиды делятся на несколько классов: каменные, силикатные, железоникелевые. Последние состоят из железа, никеля и даже из платиноидов.

Это нужные, а самое главное — возобновляемые ресурсы. Ведь тела продолжают падать на поверхность Луны Владислав Шевченко президент Международной ассоциации планетных наук.

По словам Шевченко, один из спутников показал, что на фото все тех же мест появляются новые кратеры — это следы падения астероидов. За последние семь лет наблюдений на Луне обнаружили 222 новых кратера. И большим плюсом является то, что добывать ресурсы из глубины необходимости нет, ведь они лежат в поверхностном слое, причем уже достаточно измельчены при падении.

Бульдозер — это, наверное, единственный механизм, который нужен в данной ситуации, чтобы сгребать и грузить в космический аппарат необходимое. А это, прежде всего, платина и платиноиды Владислав Шевченко.

Речь идет не о сырье для ювелирных изделий, а о том, что используется в технологиях, например в электронике, авиационной и ракетной среде, медицине.

Финансовая сторона вопроса

Шевченко добавил, что в 2016 году NASA впервые выдало частной фирме — Moon Express (MoonEx) — разрешение на полеты на Луну с целью разработки лунных природных ресурсов. Когда об этом объявили, руководитель фирмы заявил, что бизнес будет прибыльным, так как в поверхностном слое Луны содержится ценных ресурсов на 16 квадриллионов долларов.

«Реализация всех этих ресурсов, конечно, выгодна. Но я сначала подумал, что это лишь слова, попытка бизнесмена протолкнуть свое дело. Оказалось, главным научным руководителем был Пол Спудис. А я был с ним знаком лично. Он весьма авторитетный ученый. Это меня убедило, я поверил, что эти 16 квадриллионов не фейк», — подчеркнул собеседник.

Правда, загадкой все еще остается сумма, которую придется затратить на изъятие лунных ресурсов. Под это направление нужно строить космическую технику. Причем так, чтобы доставка была экономически выгодной. А пока российская и зарубежная техника нацелена лишь на исследования.

Зато договор, над которым, по данным Reuters, работают американцы, уже предусматривает создание «зон безопасности» вокруг будущих баз на Луне для «предотвращения ущерба или вмешательства со стороны стран-конкурентов или компаний, работающих в непосредственной близости». Также в документе пропишут правила в рамках международного законодательства, которые позволят компаниям, ведущим добычу на Луне, устанавливать права собственности над этими ресурсами.

В ближайшие несколько дней Штаты должны начать переговоры с предполагаемыми союзниками — Канадой, Японией, странами ЕС, а также ОАЭ. Москву в качестве союзника Вашингтон пока не видит, в частности из-за позиции Пентагона, который считает действия российских спутников «угрожающими».