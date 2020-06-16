США решили уменьшить число военных в ФРГ и упомянули Россию. Это назвали очередным трюком Трампа

«Германия… нарушает свои обязательства по платежам НАТО. Они должны НАТО миллиарды и они это знают. Зачем нам делать то, что мы делаем, если они не платят?.. Почему Германия платит России миллиарды долларов за энергоресурсы? Предполагается, что мы должны защищать ее от России. Как это работает? Это не работает», — заявил глава Вашингтона в понедельник во время круглого стола в Белом доме, который был посвящен американским пенсионерам.

Трамп добавил, что военные получают высокую зарплату, а Штаты тратят весьма крупные суммы на содержание своих баз в Германии.

«Важно отметить, что Трамп не выводит полностью войска из Германии. Он просто сокращает их количество, но они все равно там остаются», — об этом в разговоре с «360» заявил политолог Дэниел Уорнер.

По его словам, действующий глава США никогда не любил многосторонние соглашения. Трамп подчеркивал, что все участники НАТО обещали тратить 2% своего ВВП на альянс, но почти никто этого не сделал.

«Дональд Трамп говорит, что США защищают Германию, а Германия не платит. Он вообще постоянно использует отговорки про деньги. Плюс Меркель сказала, что не приедет на встречу G7. Это тоже Трампу не понравилось. Забирая часть армии, он как бы дает ей ответ», — заявил политолог.

При этом такие действия все же носят символичный характер. Более того, все, что делает и говорит Трамп сейчас, связано с выборами в ноябре. Он хочет выглядеть сильным на фоне своих соперников.

Трамп упоминает Россию, потому что это хорошо звучит в СМИ. Он создает России образ грозного захватчика. И вот он якобы что-то делает против Германии и России. Трамп пытался провернуть подобный трюк и с Афганистаном, говорил, что заберет свои войска оттуда. Однако так этого и не сделал Дэниел Уорнер политолог.

Основное оправдание президента США для своих действий в данной ситуации — то, что якобы Германия не заплатила Штатам. Это как раз укладывается в политику Трампа под лозунгом «США на первом месте». По мнению Уорнера, Трамп не понимает, как работает НАТО. И если бы мог, то и оттуда бы вышел.

«Отношения США и Германии сейчас не очень хорошие. То, что Меркель не едет на встречу G7, показывает, как она не довольна Трампом. У него ни с кем нет хороших отношений. Думаю, Меркель проделала хорошую работу по сохранению отношений России и Германии. И подобные ситуации не внесут разлад между Москвой и Берлином. Трампа вообще не стоит воспринимать всерьез», — заключил собеседник «360».