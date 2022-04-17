США рассчитывали, что Украина самоубьется
Экономист Корнеев назвал западные санкции несущественными для России
Западные страны, накладывая на Россию очередной пакет санкций, никак не повлияют на решения руководства нашей страны, поскольку мы живем в иной парадигме, а Запад остался во времени до 24 февраля. Финансовые ограничения, в первую очередь, повлияли на тех, кто их ввел, сообщил политический аналитик, экономист Валерий Корнеев. Далее — прямая речь собеседника «360».
Мы должны традиционно положить этот пакет санкций в пакет с пакетами. Все, о чем они говорят, находится в предыдущей парадигме, из которой мы благополучно вышли 24 февраля. Мы с этого моменты не подчиняемся условиям Международного валютного фонда, европейским Центробанкам и Федеральной резервной системе. США для нас не начальники. Они думают, что если отключат нам поток денег, то накажут.
Во-первых: не секрет, что у нас есть своя рублевая масса, которую мы можем выпускать неограниченно. Во-вторых: те валютные платежи, которые все-таки заходят к нам в оплату за поставляемые товары, а это около одного миллиарда долларов в день, фактически 80% от этой суммы должны переводиться в рубли и поступать в нашу финансовую систему.
Валерий Корнее
На сегодняшний день проблема у тех организаций, получающих валютную выручку, что не могут ее продать, потому что она никому не нужна. Сейчас нет возможности вывозить валюту за рубеж и покупать там яхту длиной с авианосец.
Зато есть возможность насыщать нашу денежную систему рублями. Если дальше все пойдет так, мы отвяжемся от иностранной валютной системы и будем благополучно обходиться без нее, что мы должны были делать уже с 1991 года.
Западные компании в России терпят апокалипсис
В самом начале ввода санкций и мы, и иностранные компании компании говорили, что это самострел. Они больше наносят ущерб своей экономике, чем нам. Наша экономика самодостаточна, а основные базовые потребности у нас есть возможность удовлетворить, а у — них нет. Они сами отрезали себе возможность зарабатывания средств у нас. Крики о том, что мы не можем платить по ранее проданным облигациями, держателями которыми являются иностранцы, вызывают удивление.
Они же сами приближают к банкротству те иностранные организации, которые покупали у нас эти облигации. Те иностранные компании, которые есть в России и поставляют продукты, у них происходит апокалипсис. Они обращаются в наши органы и просят посодействовать, потому что здесь они неплохо зарабатывали. Сейчас они теряют часть рынка, понимая, что потом сюда не вернутся и прибыли не получат. Они находятся под двойным давлением. Здесь они могут попасть под уголовное преследование за преднамеренное банкротство, а на Западе — за невыполнение санкционного режима.
Политические власти США действуют так, что пытаются нанести непросчитанные удары, наносящие больше ущерб их экономике. Они находятся в состоянии истерики, власти, накачивающее Украину оружием, рассчитывали, что Украина самоубьется и нанесет нам сильный ущерб. Таким образом они вернутся в 1991 год и США построят новый миропорядок на обломках России.
Президент нанес упреждающий удар, а США теперь пытаются поддержать остатки нацистов и нанес нам экономически ущерб. Но опять же, они к этому не готовились и делают все хаотично, не думая о собственных потерях. Россия же делает все законно, отстаивая собственные интересы. Действия правительства и президент обоснованы и приведут к успеху, их нужно целенаправленно доводить до логического завершения.