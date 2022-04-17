США рассчитывали, что Украина самоубьется

Западные страны, накладывая на Россию очередной пакет санкций, никак не повлияют на решения руководства нашей страны, поскольку мы живем в иной парадигме, а Запад остался во времени до 24 февраля. Финансовые ограничения, в первую очередь, повлияли на тех, кто их ввел, сообщил политический аналитик, экономист Валерий Корнеев. Далее — прямая речь собеседника «360».

Мы должны традиционно положить этот пакет санкций в пакет с пакетами. Все, о чем они говорят, находится в предыдущей парадигме, из которой мы благополучно вышли 24 февраля. Мы с этого моменты не подчиняемся условиям Международного валютного фонда, европейским Центробанкам и Федеральной резервной системе. США для нас не начальники. Они думают, что если отключат нам поток денег, то накажут.

Во-первых: не секрет, что у нас есть своя рублевая масса, которую мы можем выпускать неограниченно. Во-вторых: те валютные платежи, которые все-таки заходят к нам в оплату за поставляемые товары, а это около одного миллиарда долларов в день, фактически 80% от этой суммы должны переводиться в рубли и поступать в нашу финансовую систему. Валерий Корнее

На сегодняшний день проблема у тех организаций, получающих валютную выручку, что не могут ее продать, потому что она никому не нужна. Сейчас нет возможности вывозить валюту за рубеж и покупать там яхту длиной с авианосец.

Зато есть возможность насыщать нашу денежную систему рублями. Если дальше все пойдет так, мы отвяжемся от иностранной валютной системы и будем благополучно обходиться без нее, что мы должны были делать уже с 1991 года.

Западные компании в России терпят апокалипсис

В самом начале ввода санкций и мы, и иностранные компании компании говорили, что это самострел. Они больше наносят ущерб своей экономике, чем нам. Наша экономика самодостаточна, а основные базовые потребности у нас есть возможность удовлетворить, а у — них нет. Они сами отрезали себе возможность зарабатывания средств у нас. Крики о том, что мы не можем платить по ранее проданным облигациями, держателями которыми являются иностранцы, вызывают удивление.

Они же сами приближают к банкротству те иностранные организации, которые покупали у нас эти облигации. Те иностранные компании, которые есть в России и поставляют продукты, у них происходит апокалипсис. Они обращаются в наши органы и просят посодействовать, потому что здесь они неплохо зарабатывали. Сейчас они теряют часть рынка, понимая, что потом сюда не вернутся и прибыли не получат. Они находятся под двойным давлением. Здесь они могут попасть под уголовное преследование за преднамеренное банкротство, а на Западе — за невыполнение санкционного режима.

Политические власти США действуют так, что пытаются нанести непросчитанные удары, наносящие больше ущерб их экономике. Они находятся в состоянии истерики, власти, накачивающее Украину оружием, рассчитывали, что Украина самоубьется и нанесет нам сильный ущерб. Таким образом они вернутся в 1991 год и США построят новый миропорядок на обломках России.

Президент нанес упреждающий удар, а США теперь пытаются поддержать остатки нацистов и нанес нам экономически ущерб. Но опять же, они к этому не готовились и делают все хаотично, не думая о собственных потерях. Россия же делает все законно, отстаивая собственные интересы. Действия правительства и президент обоснованы и приведут к успеху, их нужно целенаправленно доводить до логического завершения.