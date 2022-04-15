Европейская элита лицемерно крадет у своих граждан

Власти стран Евросоюза не готовы отказаться от поставок российских энергоносителей, так как они приносят им достаточно большой доход. Но с таким положением дел не согласны США, которые пытаются переключить Европу на себя, заставляют отказаться от экономических отношений с Россией, чтобы занять господствующее место в мире. Об этом «360» заявил доктор экономического бизнес-администрирования и экономист Валерий Корнеев. Далее — прямая речь собеседника «360».

Не Западные страны выдавливают Россию из мировой экономики — это невозможно. Это Америка выдавливает Европу из экономических отношений с Россией, чтобы окончательно превратить ее в своего сателлита, который зависит в том числе от поставок сжиженного природного газа.

Сейчас Европа страдает от резкого скачка. При этом совсем недавно Россия поставляла в Европу по долгосрочным контрактам, которые привязаны к спотовым ценам, газ по цене 170 евро, а сейчас уже по 800 евро.

Это катастрофа для европейской промышленности. С октября стоят заводы по производству удобрений в Европе, которые необходимы для обеспечения урожая. Поэтому США взяли курс на полную деградацию европейской промышленности и экономики, чтобы подпитать свою конкурентоспособность и занять господствующее положение в мире. Они действуют в собственных интересах.

При этом мы наблюдаем явное лицемерие со стороны политических и торговых элит Европы по отношению собственным гражданам. На самом деле те люди, которые принимают решения по поставкам из России газа, угля и нефти заботятся о собственном кармане и получают с этого огромные прибыли за счет перепродажи собственным гражданам через энергетические компании, где они являются акционерами, а также за счет коррупционной составляющей.

Потому что любое повышение цен на энергоносители приводит к повышению прибыли энергетических компаний Европы. На перепродаже российского газа раньше они получали сотни процентов, а сейчас только десятки, потому что цена самого поставляемого российского газа растет, а маржа снижается.

Но весь прошлый год они просто шиковали, покупая у нас газ по долгосрочным контрактам по 170 евро за тысячу кубометров, а жителями своих стран перепродавали по 1000 — 1500 евро. Такая элита в Европе кратковременная. Они отлично себя чувствуют в такой разбалансированной экономике.

Все знают, что коррупция в Европе превышает коррупцию во всех других странах мира потому, что огромные средства бюджета ЕС тратятся на поддержку собственной экономики. Поэтому те элиты, которые принимают эти решения ничем не отличаются от других, которые привыкли наживаться на собственных гражданах.