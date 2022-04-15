Тайвань стал разменной картой. США пытаются настроить Китай против России

Между Китаем и США растет напряжение из-за Тайваня. В ответ на визит конгрессменов КНР запланировала военные учения недалеко от острова. На самом Тайване опасаются военного вмешательства со стороны материка. По мнению востоковедов, США может создать проект «Анти-Китай» на острове и вынудить КНР присоединиться к антироссийским санкциям.

Армия Китая проведет учения в районе Тайваня из-за визита на остров делегации американских конгрессменов. Вооруженные силы КНР задействовали для патрулирования истребители, боевые корабли и бомбардировщики. Власти КНР заявили, что нынешняя риторика США в отношении Тайваня противоречит словам американской стороны о признании принципа единого Китая.

Министерство обороны республики заявило, что народно-освободительная армия Китая примет нужные меры для того, чтобы отразить попытки вмешательства извне и отделить от страны Тайвань, писала «Российская газета».

Днем ранее на Тайвань прибыла делегация США во главе с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом. Американские конгрессмены собирались встретиться с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь, писал ТАСС.

В начале недели военные Тайваня провели учения ПВО, чтобы проверить готовность к отражению атак со стороны КНР. Оборонное ведомство даже распространило по острову инструкции по вопросам гражданской обороны на случай конфликта с Китаем, писал «Коммерсант».

Тайвань является административной единицей КНР, но его территория контролируется частично признанной Китайской республикой. Она образовалась после окончания гражданской войны в 1949 году, когда силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на остров. Правительство на Тайване стало именовать себя Китайской республикой. В то же время на материковом Китае установилась власть Китайской коммунистической партии.

Проект «Анти-Китай» на Тайване

Тайвань считает себя независимым государством, но США формально признали существование только одного Китая. Востоковед, Директор Института стран Азии и Африки Алексей Маслов рассказал «360», что американские официальные лица никогда не утверждали, что Китай — это КНР или Тайвань. Но при этом в 1970-е годы они лоббировали замену представителя Тайваня на представителя КНР в ООН.

Востоковед уверен, что для США выгодно все время поддерживать неясность с признанием Китая, потому что это вызывает напряжение в КНР. Более того, Тайвань является разменной картой на переговорах между США и КНР.

Мне очевидно, что США будут усиливать военную мощь Тайваня, поставлять вооружение, переобучать специалистов, обучать тайваньских технологов в США. То есть чтобы Тайвань действовал, как, по сути, независимое государство, но при этом был всегда зависим от США абсолютно по всем параметрам Алексей Маслов.

По словам Маслова, КНР прекрасно понимает, что Тайвань станет точкой, вокруг которой будут возникать конфликты, и систематическое давление на Китай.

США могут пытаться разыграть в Восточной Азии ту же карту, что и на Украине. Президент АНО Российско-китайского аналитического центра Сергей Санакоев рассказал «360», что Америка намеренно идет на эскалацию событий и пытаются создать проект «Анти-Китай», как это было уже с «Анти-Россией».

Источник фото: РИА «Новости»

«При этом идет напичкивание оружием, провокационные различные делегации. Все это очень напоминает тот же самый сценарий. Намерены ли они делать так, чтобы реализовывать сразу одновременно два сценария? Возможно, только это какое-то безумие, больше похоже на агонию. Они не справятся с двумя направлениями одновременно», — рассказал Санакоев.

Влияние на Россию

При этом он не исключил, что США ведут тактическую игру и готовы прекратить форсировать события на Тайване взамен поддержки со стороны Китая антироссийских санкций. По мнению Санакоева, такие планы обречены на провал. Вероятно, американская сторона не понимает, какие процессы происходят в Китае и что такое российско-китайские отношения, отметил он.

Тем не менее радоваться провалу плана США в Азии рано. Россия не получит выгоду от нарастающий напряженности между КНР и Китаем из-за Тайваня, отметил он.

«Речь идет об условном приближении стрелки к Третьей мировой войне. Здесь радоваться нечему», — заметил Санакоев.

По мнению специалиста, с другой стороны, действия США дают понять, что России и Китаю нужно начать вместе действовать и противостоять гегемонии.