США признали геноцид армян. Но Трампу не придется говорить об этом вслух

Палата представителей США приняла резолюцию о признании геноцида армян. Документ носит рекомендательный характер, но может сильно осложнить отношения Вашингтона и Анкары. Американский политолог Эндрю Корыбко рассказал «360», кого хотели наказать конгрессмены и почему резолюцию приняли именно сейчас.

405 членов палаты выступили за признание геноцида, против — всего 11. В Конгрессе не скрывают, что возвращение к теме связано с ухудшением отношений Штатов и Турции, а также с турецкой операцией в Сирии.

Анкара, скорее всего, вскоре отзовет своего посла из Вашингтона в качестве ответа американской стороне. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу уже назвал действия членов палаты представителей попыткой «использовать историю для достижения политических целей».

Вопрос с геноцидом армян всегда был политизированным в США и использовался для давления на Турцию. Правда, на этот раз Конгресс действует без участия президента, так как хочет подорвать и его интересы. Члены палаты представителей хотят наказать не только Турцию, но и самого Дональда Трампа — за вывод войск США из Сирии. Об этом в разговоре с «360» заявил американский политолог Эндрю Корыбко.

По его словам, нынешний глава США и его предшественник Барак Обама не произносили слова «геноцид» в контексте событий 1915 года в официальных выступлениях. Изменятся ли предпочтения Трампа теперь, неизвестно.

«Но президенту не придется использовать это слово, если он сам не захочет. Конгресс не предусмотрел никакого наказания для тех, кто не говорит „геноцид“», — отметил Корыбко.

События 1915 года в Османской империи признаны геноцидом в России, Германии, Франции, Канаде, а также в ряде других государств. Тогда армян массово убивали и депортировали. Турция же с такой трактовкой не согласна.

«Турки настаивают на том, что все было не так просто… Многие турки также были убиты, а массовое убийство армян было не системным, а побочным продуктом хаотически разрушающейся империи», — пояснил собеседник «360».

В самой Армении решение Конгресса приняли положительно. Несмотря на то, что таким образом Штаты скорее хотели досадить Турции и Трампу, чем помочь армянам.

«Я приветствую историческое голосование Конгресса США, признающее геноцид армян. Резолюция 296 — смелый шаг на пути к служению правде и исторической справедливости, которая также принесет утешение миллионам потомков армян, выживших во время геноцида», — написал премьер-министр Армении Никол Пашинян в Twitter.