Запад предупредили, что рано или поздно с Россией придется договариваться. Упорство, с которым вводят санкции, грозит рядом мировых кризисов. «Экономическая война» против РФ пошла не по тому пути. Но даже в этой ситуации некоторые страны пытаются извлечь свою выгоду довольно высокой ценой.

С мыслью о компромиссе с Россией Западу пока сложно смириться, написала газета The Guardian. Однако экономические реалии рано или поздно возьмут верх. Противостояние с Россией в этой сфере уже дало «побочные эффекты», а ситуация начала развиваться по отличному от первоначального сценарию.

По данным издания, развитые страны из-за антироссийских ограничений уже столкнулись с угрозой экономического спада. Перед ними маячат «рост инфляции и безработицы». У развивающихся стран положение хуже, отметили в материале. Они испытали на себе топливный, продовольственный и финансовый шок. Не исключено, что в перспективе это приведет к череде дефолтов по обязательствам перед кредиторами Запада и перерастет в «полномасштабный мировой долговой кризис».

Обогащение «под шумок»

Проблемы из-за санкций против РФ ждут практически все страны золотого миллиарда (условный миллиард жителей наиболее богатых и развитых стран мира, среди которых — США, Канада, Япония, государства Западной Европы — прим. ред.). Экономист, политический аналитик и доктор бизнес-администрирования (DBA) Валерий Корнеев в беседе с «360» назвал позицию The Guardian абсолютно правильной.

«Проблемы ожидают практически все страны золотого миллиарда. Ровно потому, что они слишком долго жили на дешевой энергии из России, таком же продовольствии опять же из России и Украины и других стран мира», — заметил он.

Базой для «технологической начинки» таких стран стало патентное право и некие ограничения, которые они накладывали на постоянных поставщиков дешевых трудовых, энергетических и продовольственных ресурсов.

Вся дешевизна была абсолютно искусственной, потому что государства-поставщиков искусственно ввергали в ловушку так называемого среднего дохода. А для начала — внедряли им ошибочную парадигму, <…> что придут какие-то непонятные и неизвестно откуда взявшиеся инвесторы и начнут резко поднимать экономику этих стран, развивать современное производство и выпускать высокотехнологичную продукцию. Этого никогда не было и не будет Валерий Корнеев экономист, политический аналитик.

В итоге тот самый золотой миллиард, заметил Корнеев, «под шумок выкачивал ценные ресурсы» из доверчивых «партнеров» и пользовался ими сам.

Дешевых ресурсов не будет

Западные страны ввергли почти 70% населения планеты в специально организованную бедность. Насаждали ее в том числе мифами про экономику и иностранные инвестиции. Однако сопротивляться не входившие в золотой миллиард государства попросту не могли.

«У [президента РФ] Владимира Путина нашлись и воля, и силы, и возможности, чтобы стать лидером обладающего ресурсами — трудовыми, природными и прочими — „остального мира“. <…> Сейчас наступает пора, когда у золотого миллиарда уже нет возможности пользоваться этими ресурсами», — подчеркнул аналитик.

Происходит общемировой фронт сопротивления бесплатному или дешевому выкачиванию этих ресурсов для пользования золотым миллиардом. <…> Американцы, англичане, французы, итальянцы отлично понимают — у них нет выхода Валерий Корнеев.

Несогласие с политикой крупных держав обычно просто гасили войнам, заметил экономист. С Россией такой подход невозможен, к тому же она заручилась пока что молчаливой поддержкой некоторых заинтересованных государств.

Кроме того, в РФ решили исключить непосредственную угрозу, которую представляла вооружаемая Западом Украина.

«[Скоро] будет ясно, что дешевых ресурсов для Запада уже не будет. А патентами или долларами печи топить нельзя, есть их тоже нельзя. Придется платить реальную цену за ресурсы, выкачиваемые из стран, к золотому миллиарду не относящихся. Идея о том, что они будут отлично жить, руководить всеми, а остальным придется [на Запад] работать, себя не реализовала. Единственным человеком, ставшим на их пути, стал Путин», — пояснил Корнеев.

Кто сдастся последним?

США в данной ситуации, предположил аналитик, продержатся дольше всех. Причина проста — американцы несут ответственность за организацию разрастающегося кризиса. Однополярному миру пришел конец, и продлить его существование невозможно.

«Поэтому они готовы в первую очередь отдать на расправу Евросоюз. Китай не согласился, а Россия сопротивлялась и сопротивляется», — сказал Корнеев.

Единственный, кто идет на заклание, вывоз всех ресурсов — денежных, технологических, интеллектуальных, — это ЕС. <…> Он приговорен и рухнет первым Валерий Корнеев.

Выход Великобритании из ЕС он назвал неслучайным: британцы были в курсе американской концепции и понимали, какая судьба ждет Евросоюз. По нему объявленные против России санкции ударили в первую очередь.

«Европа сама себе запретила покупку дешевых энергоносителей и еды из РФ, поставку высокотехнологичной продукции. Если себе запретить покупку дешевых ресурсов и продажу своих дорогих товаров, которые ты производишь, долго ты потянешь?» — задался вопросом Корнеев.

Европой управляют, по его словам, не национальные элиты, а никем не выбранная Еврокомиссия. С 1945 года американцы «выращивали» ее для претворения своей политики в жизнь. И хотя раньше она предполагала совместное развитие и поддержку золотого миллиарда, история закончилась.

«Сейчас американская политика — это убийство ЕС, его экономики. Перетягивание всех возможных ресурсов, в том числе в новый союз AUKUS. Это новые золотые 500 миллионов, которые хотят сохранить американцы. Остальные должны умереть», — заключил Валерий Корнеев.