США придумывают способы вытеснить Россию с продовольственного рынка. Вот почему это бессмысленно

США хотят вытеснить Россию с продовольственного рынка. Так в посольстве России в США объяснили высказывания американской стороны о якобы блокировке экспорта зерна. Политолог Геннадий Подлесный подчеркнул, что заменить РФ на международной арене сегодня попросту некем. А подобные попытки США могут привести к глобальному кризису другие государства.

Попытки США вытеснить РФ с рынка

В посольстве России в США полагают, что высказывания американских властей о том, что действия России на Украине блокируют экспорт зерна и приведут к мировому продовольственному кризису, говорят о желании американских властей устроить передел глобального агрорынка. Так, США пытаются вытеснить Россию из торговли продовольствием. Официальный комментарий диппредставительства о ситуации в области международной правительственной безопасности появился в его Telegram-канале.

«Как посольство может прокомментировать последние заявления американских законодателей, обвиняющих Россию в использовании продовольственных поставок в качестве политического оружия? Рассматриваем подобные высказывания как свидетельство усилий США по переделу глобального агропромышленного рынка, подразумевающего вытеснение России из сферы торговли продовольствием», — сказано в сообщении.

Также в посольстве добавили, что американская сторона активно использует «нелегитимные односторонние санкции». Так Штаты пытаются заблокировать торгово-экономическое взаимодействие России с внешним миром. Это и привело к сложностям в получении сельхозтоваров, которые возникли у государств-импортеров.

«Российская Федерация намерена и далее добросовестно исполнять свои обязательства по международным контрактам в части продажи продовольствия и удобрений другим странам, как бы этому ни пытался помешать коллективный Запад», — подчеркнули в дипломатическом представительстве.

Реальной угрозы для России нет

США не могут никаким образом воздействовать на внешнюю и внутреннюю политику России, поэтому изобретаются невероятные способы. Например, вытеснить Россию из продовольственного рынка. Об этом «360» рассказал директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный.

Практически это сделать невозможно. Это противоречит той роли в производстве продуктов питания, которую занимает Россия. А главное — у США, несмотря на их „величие“, отсутствуют рычаги давления на целый ряд стран. Например, Китай, Индия, ряд стран Африки, Ближний Восток. <…> Более того, в Латинской Америке есть страны, которым безразлично, что думают США <…>: Аргентина, Бразилия, Венесуэла Геннадий Подлесный.

Подлесный напомнил, что те же Бразилия и Аргентина зависят не только от российской продукции, но и от своих поставок в Россию. Это взаимовыгодная торговля, в которой политике места нет. Политолог отметил, что США теряют свое влияние в мире и пытаются действовать через громкие заявления и пиар.

«Реальной угрозы вытеснения России с рынка нет. Продовольственный рынок тесно связан с рынком минеральных удобрений. И заместить Россию абсолютно нечем. Правда, если у США есть цель не просто заместить Россию, но и ввергнуть мир в продовольственный коллапс, тогда у них шансы есть. Они могут разрывать логистические цепочки, вплоть до установки авианосцев возле торговых путей. <…> Но это уже будет означать вступление США в открытую войну со всем остальным миром», — отметил Подлесный.

По его словам, заявления США можно объяснить двумя способами: либо американские аналитики профнепригодны и дают данные, которые не соответствуют действительности, либо они специально вводят в заблуждение своего президента, политические элиты и рядовых жителей США.