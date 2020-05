Павел Дуров назвал США полицейским государством. Вот некоторые аргументы, почему это так

После выхода фильма Юрия Дудя о бизнесменах-эмигрантах, рассказывающих о преимуществах переезда в США, Павел Дуров решил высказать свое мнение об обстановке в Америке. Основатель Telegram выделил несколько пунктов, в числе которых назвал США полицейским государством. Это реально так?

В конце апреля у Юрия Дудя появился фильм «Как устроена IT-столица мира». В видео бизнесмены из России и бывшего СССР рассказывали свои истории успеха в США и о том, как удобно там вести бизнес.

Основатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров после просмотра выпуска обратил внимание на негативные стороны жизни в Америке. Причем он лично знает многих героев фильма, и они живут совсем не так, как говорится в фильме.

«Будучи знакомым со многими героями фильма Юрия лично, я заметил контраст между тем, что они декларируют на камеру, и тем, о чем говорят в личных беседах. От всех знакомых предпринимателей из сюжета я не раз слышал о минусах жизни в США. Сейчас один из них половину времени проводит на родине, другой фактически уже несколько месяцев как вернулся в Европу, третий разочаровался в американцах и строит вокруг себя „маленькую Россию“» — написал Дуров.

По его словам, все герои фильма показывают одно американское умение — «обходить острые углы и концентрироваться на позитивных сторонах».

Полицейское государство

Бизнесмен выделил семь причин, почему не стоит переезжать в Кремниевую долину. Первым пунктом было заявление, что США — полицейское государство. Эта страна — лидер по количеству людей, сидящих в тюрьмах. Процент заключенных в Америке в 10 раз выше, чем в Финляндии, Германии или Голландии. По словам бизнесмена, как минимум один герой видео, чье имя он не назвал, пострадал от полицейского произвола в США и слежки со стороны властей. Кроме того, Telegram тоже столкнулся с давлением ФБР в 2016 году.

«Американцы могут этого и не осознавать, однако сами за себя говорят отряды солдат, марширующие по улицам городов в роли полицейских, курсирующие полицейские танки и стремительно растущее количество заключенных в тюрьмы граждан. Убедительным подтверждением этому является и число граждан, ставших жертвами жестокого и грубого обращения со стороны тех, кто поклялся их защищать», — написал активист в статье Call It What It Is: America Is A Police State, которую опубликовало издание Brandon Turbeville.

В материале автор обратил внимание, что в Америке в нечеловеческих условиях под стражей содержатся миллионы людей, которых посадили в тюрьму за преступления, в результате которых никто не пострадал. А любое столкновение с полицией в конце концов приводит за решетку. Так произошло с героиней ролика ниже.

В 2018 году в Сети появилось видео, в котором на одном из американских пляжей полицейские бьют девушку за то, что она якобы пила алкоголь. Пострадавшей тогда было 20 лет и звали ее Эмили Вайнман. Она отдыхала на берегу океана со своей годовалой дочерью и молодым человеком. К ним подошли полицейские из-за бутылки пива, которая стояла рядом на песке, ведь в общественном месте запрещено распивать алкоголь.

Полиция предложила пройти тест на наличие алкоголя в организме. Девушка согласилась, и оказалось, что она ничего не пила, а потом попыталась узнать, почему правоохранители пристают к отдыхающим из-за глупостей, а не занимаются реально полезной работой. В ответ произошло то, что показано на видео выше, а потом Вайнман заковали в наручники и увезли в отделение.

О том, что США являются полицейским государством говорит и статистика. В 2015 году вышла статья, в которой говорилось, что за первые 24 дня 2015 года американская полиция насмерть застрелила 59 человек. Для примера: в Исландии за 71 год полиция застрелила только одного человека; в Германии за два года (2010-2011) правоохранители убили 15 человек; а в Финляндии в 2013 году полицейские только шесть раз стреляли в преступников (но никто не умер).

В 2018 году вышла статья, в которой говорилось, что американская полиция убивает преступников намного чаще других стран. За 2017 год, судя по статистике, правоохранители застрелили 458 человек. Для сравнения: в Германии такая судьба постигла только восемь человек. По другим данным, за год полиция убивает около тысячи американцев, а вот эти 500 человек — это статистика за шесть месяцев.

В 2013 году независимый журналист Брайан Бургхарт создал сайт Fatal encounters, где подсчитываются убийства полицейскими, потому что сами сотрудники правоохранительных органов не обязаны вести учет убитых ими людей.