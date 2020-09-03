США покинут ВОЗ в июле 2021 года. Что это значит для организации?

«Когда президент Трамп объявил о выходе США из этой организации, он ясно дал понять, что мы будем искать более транспарентных и заслуживающих доверия партнеров. Выход станет действительным 6 июля 2021 года. С момента объявления президента власти США работают над поиском партнеров, которые возьмут на себя деятельность, которой ранее занималась ВОЗ», — говорится в заявлении официального представителя Госдепа Морган Ортагус.

Она добавила, что до непосредственной даты выхода Вашингтон отзовет представителей Министерства здравоохранения из штаб-квартиры ВОЗ, а также из ее региональных и центральных офисов. Более того, теперь участие Штатов в технических встречах организации станут каждый раз определять отдельно. О выходе из ВОЗ американская сторона предупредила еще в июле. Теперь же Госдеп лишь подтвердил эти планы.

Что это значит для ВОЗ?

«ВОЗ потеряет значительную часть своего финансирования. Поэтому ей придется искать замену США, возможно, ей станет Китай. Однако значительное влияние на деятельность организации отсутствие Вашингтона оказать не должно. Если, конечно, организация не станет тратить деньги впустую и заниматься коррупцией», — заявил «360» американский политолог Эндрю Корыбко.

Он напомнил, что США были крупнейшим спонсором ВОЗ. Вашингтон тратил на организацию более 400 миллионов долларов. Правда, по словам политолога, сокращение финансирования необязательно плохо скажется на работе ВОЗ. Ведь только организации решать, продолжать тратить деньги на излишние дорожные расходы и коррупцию или «затянуть пояса».

ВОЗ потратила в два раза больше на командировочные расходы, чем на лекарства. Они должны лучше распоряжаться своими деньгами. Организация скорее раздает советы, нежели действует. Так что, мне кажется, большого урона для обычных людей ждать не стоит Эндрю Корыбко политолог.

Почему США выходят из ВОЗ

Выйти из организации было решением Трампа, отметил собеседник «360». Президент и его команда считают, что ВОЗ находится под слишком сильным влиянием Китая, поскольку она слабо отреагировала на COVID-19 и не обвиняла в этом Пекин, как того хотел Вашингтон.

«Этими действиями США хотят дать понять, что любая международная организация, которая не подчиняется требованиям США, рискует потерять финансирование. Неформальный посыл звучит так: „Если мы даем вам больше денег, чем кто-либо другой, делайте то, что мы говорим, или вас всего лишат!“» — подчеркнул Корыбко.

При этом он отметил, что на самих США выход из ВОЗ негативно не скажется, так как их внутренние организации более чем способны удовлетворить потребности народа.

Белый дом приостановил финансирование ВОЗ в середине апреля. «Реальность заключается в том, что ВОЗ не смогла адекватно получить информацию и поделиться ею своевременно и транспарентно. <...> ВОЗ не смогла выполнить свое основное предназначение и должна понести ответственность», — заявил Трамп. В конце апреля он поручил расследовать гипотезу о возможном сговоре ВОЗ и Китая.

Позднее администрация президента сообщила о планах частично возобновить финансирование организации при условии равной суммы взносов с Китаем, а также проведения ряда реформ. Однако в конце мая Дональд Трамп все-таки заявил о прекращении взаимодействия с ВОЗ. Причина в отказе руководства организации от преобразований, на которых настаивали Штаты.