США «подкормили» бандитов. У поставок оружия на Украину нашлась еще одна грязная сторона

Поставки оружия США на Украину провоцируют рост преступности — причем, похоже, не только среди украинцев, но и за пределами страны. Специалисты уверены, что российские силы уничтожат большую часть тяжелого вооружения. Та же часть, которая останется целой, возможно отойдет ДНР и ЛДНР.

24 тысячи тонн

С начала российской спецоперации США поставили Украине 23,8 тысячи тонн вооружений и техники. Все это обошлось в 3,9 миллиарда долларов. О количестве отправленных на Украину грузов рассказало Транспортное командование вооруженных сил Соединенных Штатов.

Всего американская сторона отправила Украине 23 942 противотанковые управляемые ракеты, 1033 зенитные ракетные системы и 1468 ракет к ним, 90 гаубиц, 174 173 артиллерийских снаряда, девять вертолетов, 33 радара, 7888 единиц стрелкового оружия, около 60 миллионов патронов, а также порядка 68 тысяч бронежилетов и 50 тысяч касок.

В основном доставляли вооружение сначала в Польшу, в город Жешув. Он находится в 90 километрах от границы с Украиной. Военные и транспортные самолеты совершили 486 рейсов с континентальной части Штатов в Европу. Американцы использовали и морские пути, и железную дорогу: 20 кораблей, 50 железнодорожных составов и около 1,5 тысячи трейлеров.

Сколько еще?

Этого, похоже, США оказалось мало. Стало известно, что американская сторона планирует новые поставки. Туда могли войти и реактивные системы залпового огня, но глава страны отказался от этой идеи.

Джо Байден уже подписал законопроект о выделении Украине беспрецедентной материальной помощи — 40 миллиардов долларов. Также генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что снабжать украинскую сторону оружием похоже придется долго.

При этом Владимир Зеленский обвинил «богатые страны» в трусости, лицемерии и двойных стандартах в вопросах, касающихся оказываемой поддержки. А посол Украины в Германии высмеял скорость поставки тяжелого вооружения, опубликовав фото с улиткой, несущей патрон.

Источник фото: Twitter/Andrij Melnyk

Поддержали бытовых бандитов

Когда российские войска были под Киевом, украинцы получили большое количество оружия. После этого выросло число убийств на почве алкоголизма, различного рода разборок. Так раздача вооружения спровоцировала потенциальных преступников. Схожая ситуация может сложиться и с тяжелым вооружением. Об этом «360» рассказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Очень многие с помощью оружия попытались решить свои финансовые, продовольственные проблемы. И по мере усугубления ситуации на Украине мы еще с вами увидим, как с помощью оружия будут заправлять автомобили, добывать продукты. Бандитизм будет расцветать, так как оружие неподконтрольно Анатолий Матвийчук.

Схожую точку зрения высказал и офицер запаса артиллерист Сергей Иванов.

«Мелкое оружие много раздали, уже много есть примеров мародерства и еще будет больше. Тем более, что Европа боится, что это оружие окажется у нее», — пояснил он.

А что после?

Правда, Матвийчук заметил, что очень много из поставленного на Украину вооружения уже там нет. Оно ушло в третьи страны, где идут террористические действия: Афганистан, Сирию, Ливию.

«Там оно уже всплывает и решает все свои проблемы, как умеет — стреляет. <…> Все то, что было поставлено на Украину и там осталось, мы добросовестно постреляем и уничтожим. Все то, что останется, если будет более или менее целое, пойдет на вооружение ДНР и ЛНР», — пояснил Матвийчук.

Иванов также полагает, что большую часть поставленного США Украине вооружения российская сторона попросту уничтожит.