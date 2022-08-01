США почувствовали реальную угрозу. России стоит поторговаться перед продлением СНВ-3

Президент США Джо Байден заявил, что американская сторона готова обсудить с Россией новую систему контроля над вооружением. Она должна заменить договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), который истекает через четыре года. Байден напомнил, что даже в разгар холодной войны США и СССР работали вместе ради безопасности. Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин уверен: американский президент понимает, что Россия вырвалась вперед в гонке вооружений, и теперь это серьезная угроза для США.

Далее — прямая речь.

Байден переживает за безопасность США

Думаю, заявление Джо Байдена связано с его сорокалетней деятельностью: он сам был вовлечен в работу над СНВ. Первый звонок после инаугурации главы США [президенту России Владимиру] Путину был связан с продлением СНВ-3. Американский лидер глубоко в теме, погружен в нее, знает, насколько это важно и что на самом деле угрожает США.

То, что творится в Европе, на Украине, его (Байдена — прим. ред.) мало волнует. За океаном это не угрожает США. А вот наши вооружения, например, «Авангард», «Сармат», «Кинжал» (ракетные комплексы — прим. ред.), «Посейдон» (подводный аппарат — прим. ред.) — это те высокотехнологичные системы, которые серьезно пугают США Андрей Кошкин.

Поэтому Байден готов работать в режиме продления СНВ-3. Это тема, которая беспокоит США и лично Джо Байдена. У него есть опыт в этой области, он этим гордится. Наверное в ситуации, когда его рейтинг падает, причем катастрофически, он готов поднять его попыткой заключить соглашение, которое обезопасит, прежде всего, США от наших ракет.

Россия обогнала США по вооружению

Однако России стоит занять жесткую позицию. Мы впервые в истории вырвались вперед в сфере, связанной с гиперзвуковым вооружением. Такого раньше никогда не было: мы на пять лет отставали. Атомную бомбу мы смогли испытать через пять лет. Средства доставки — Р-12 — тоже появились после того, как создали те ракеты, которые американцы поставили на площадках в Турции, из-за чего в 1962 году начался кризис. И вот здесь США сегодня уступают. Мне кажется, эту ситуацию нужно максимально использовать в переговорах.

Вероятность того, будут ли США и Россия действительно работать над этим вместе, в значительной степени зависит от самих США. Пора прекратить баловство, которым они занимаются. Это разнузданная политика в отношении РФ, будто Россия — региональная держава Андрей Кошкин.

Думаю, американские власти должны осознать, что Россия — это одна из двух ядерных держав, обладающих ядерной триадой — наряду с самими США. Мы всегда готовы к переговорам. Я бы только хотел, чтобы эти переговоры были вплетены в общий контекст деформации политической ситуации, связанной с тем, что Вашингтон развернул кризис вокруг Украины.