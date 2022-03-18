Есть только МиГ, но его не дают. США отказали в оружии Зеленскому в надежде не усугублять конфликт с Россией

США запретили странам НАТО передавать Украине самолеты, даже старые советские МиГи. Однако в Белом доме решили, что передача любой военной техники вызовет напряженность в и без того непростых отношениях стран Запада и России. К тому же эксперты утверждают, что в украинской армии кадровый голод: воевать и летать скоро будет некому.

Отказ в МиГах

Власти Украины надеялись на поставки оружия от западных партнеров. В начале марта пресс-служба Военно-морских сил Украины сообщила, что ожидает от Болгарии, Польши и Словакии 70 военных самолетов. Речь шла об истребителях МиГ-29 и штурмовиках Су-25. Эти машины еще советского производства планировали разместить на польской территории.

Однако в тот же день, 1 марта, это сообщение опровергли президент Польши Анджей Дуда, министр обороны Словакии Ярослав Надж и пресс-служба Министерства обороны Болгарии. Отправка самолетов Украине была бы равна вмешательству в ее отношения с Россией, а страны НАТО не намерены этого делать, подчеркнули официальные лица.

Позже Польша предложила все же отдать Украине советские самолеты в обмен на поставку от США истребителей F-16. Однако американцы сочли такую сделку нерентабельной: президент Джо Байден лично наложил вето на это предложение, а официальный представитель Белого дома Джен Псаки уточнила, что передача самолетов может быть ошибочно воспринята как эскалация конфликта.

Дорогая утилизация

После того как в 1991 году Украина получила независимость, на ее территории страны располагались три ударных военных округа — Киевский, Прикарпатский и Одесский. Кроме того, из Венгрии и Чехословакии в бывшую УССР привезли большое количество боеприпасов и вооружения, которые находились в южной и центральной группе войск. Однако власти новой страны успели все это распродать: на момент начала 2000-х годов Украина занимала место в десятке крупнейших экспортеров оружия.

Сейчас в стране практически не осталось оружия и боеприпасов. В связи с этим страны НАТО выражают готовность передать устаревшее вооружение: в Германии, например, до сих пор хранится военная техника времен ГДР, которая перестала быть актуальной в 1990 году. Ее утилизация обойдется довольно дорого. В связи с этим страны предпочитают отдать ее Украине.

Новое оружие

Директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный в разговоре с «360» отметил, что самолеты, которые теоретически могли поступить на Украину из Западной Европы, либо не укомплектованы, либо не находятся в боевой готовности. К ним много лет не поставляли никаких запчастей. Кроме того, у стран не было необходимости заниматься их обслуживанием и ремонтом. Как правило, эти воздушные суда просто стояли на стоянках, добавил он.

«Многим странам дешевле отдать старую технику Украине, чем утилизировать ее. Есть и второй подтекст: „Мы отдаем старую и частично разукомплектованную технику Советских времен, а вы, Соединенные Штаты Америки, поставьте нам новую!“. Они просто хотят воспользоваться ситуацией и обновить парк боевых самолетов», — пояснил Подлесный.

Эксперт отметил, что сейчас поставки старого некондиционного товара могут сильно навредить Украине, ведь в стране, по его мнению, и так большие проблемы с пилотами. Практически 80% летного состава уже не существует, за штурвалы сажают курсантов летных училищ, еще не сдавших выкупных экзаменов. Кроме того, любая поставка вооружений вызывает резкую критику со стороны России.

На Украине почти нет грамотных военных

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин предположил, что отказ от поставок самолетов может быть связан с намерением понемногу размораживать санкции, ведь многие из них уже начинают давать обратный эффект. Собеседник «360» отметил, что мировое сообщество заверяет: на территории Украины не появятся военные ни США, ни союзников по НАТО.

Что касается самолетов, пусть даже и советских времен, то Россия жестко предупредила: никакие воздушные судна других государств не будут выполнять боевые задачи в небе Украины, напомнил политолог. Подобные действия будут пресекаться, а это может вовлечь в конфликт государства, входящие в блок НАТО.

«Сегодня активно обсуждается просьба президента Украины Владимира Зеленского о том, чтобы выделили средства противовоздушной обороны и зенитно-ракетных комплексов С-300. Якобы специалисты у них только на эти системы, а на другие нет. Это быстро разошлось по СМИ. Однако подобные заявления больше содержат некий политический фарс, чем реальную возможность получить и использовать комплексы ПВО и ЗРК», — сказал Кошкин.

С грамотными военными, как добавил политолог, у Украины сегодня все далеко не так хорошо, как хотелось бы ее руководству, лидерам США и стран НАТО. По словам Кошкина, на командных должностях взводов и рот находятся курсанты, которые даже не закончили военного училища, а в некоторых подразделениях командуют сержанты. Так что утверждения, что у них в стране есть высококвалифицированные военные специалисты, которые могли бы выполнить сложнейшие задачи, под большим вопросом.