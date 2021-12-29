США оставили авианосец в Средиземном море ради Украины. Старый корабль не сможет угрожать России

Американский авианосец и его ударная группа останутся в Средиземном море. Так США якобы хотят обеспечить поддержку союзникам в регионе. По мнению американцев, вокруг Украины сейчас неспокойно. Правда, этот авианосец при любом раскладе не несет никакой угрозы для России, считают эксперты.

Американский авианосец на защите Украины

Военное руководство США решило оставить атомный авианосец USS Harry S. Truman в акватории Средиземного моря в связи с ситуацией вокруг Украины. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на неназванного представителя Пентагона.

По данным издания, ранее американские власти планировали направить авианосец в составе ударной группы из пяти кораблей ВМС США на Ближний Восток. Маршрут изменили якобы из-за необходимости обеспечивать «постоянное присутствие в Европе». Это произошло «на фоне опасений по поводу скопления тысяч российских военных у границы с Украиной». Так США планируют обеспечить поддержку союзникам в регионе.

Вторжение России на Украину

В последнее время на Западе часто звучат слова о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что эти высказывания пусты и безосновательны. По его мнению, они лишь нагнетают напряженность в регионе. Песков подчеркнул, что РФ ни для кого не представляет угрозы.

Пресс-секретарь не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления. Он предупредил, что попытки силового решения кризиса на востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Но это не только позиция Запада. Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин в разговоре с «360» напомнил, что Владимир Зеленский теряет на Украине рейтинг и управляемость.

Мы видим, как он закрывает не только российские СМИ, но и уже борется против своих СМИ. <…> Нагнетаются путем переброски вооруженных сил Украины на линии соприкосновения. <…> Мы видим, что внутри Украины идут серьезные конструктивные изменения милитаристского характера Андрей Кошкин заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова.

Все это делается якобы из-за угрозы, исходящей из России. В итоге украинские власти «могут сорваться», отметил Кошкин.

Американский авианосец не угроза для России

Сами по себе авиационный группы, которые были созданы США в ходе холодной войны, предусматривали определенную доктрину своего применения. Она касалась конфликтов малой интенсивности по всему миру, то есть когда США могли проецировать свою силу, опираясь на броски этих группировок. Например, в Ливии и Африке. Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов.

«Авиационные группировки США никогда не рассматривались как то, что может создать для России достаточную угрозу. Наличие этой группировки, тем более в Средиземном море, которое простреливается вдоль и поперек российскими крылатыми ракетами, а также другими ударными средствами, не представляет угрозы для нашей безопасности», — отметил Орлов.

По его словам, авиационная группа воспринимается нашими военными как еще одна цель, которая находится в малой акватории. США прекрасно понимают, что их авианосец угрожать РФ не может. Так что это просто часть политического торга, информационной угрозы.

Запад сейчас нагнетает ситуацию вокруг Украины и якобы нападения на нее Россией, чтобы укрепить модальный образ РФ как некого агрессора. Это можно будет использовать в рамках провокаций, заключил Орлов.