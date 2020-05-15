США могут вернуть Кубу в список стран-спонсоров терроризма. Отчаянный шаг американцев против Венесуэлы

«Основная цель действий США — усилить давление на Кубу, в особенности чтобы сокрушить ее и без того подорванную экономику. После возвращения Гаваны в этот список Вашингтон сможет угрожать вторичными санкциями странам, которые продолжат торговать с Кубой или же просто инвестировать в это государство», — об этом в разговоре с «360» заявил американский политолог Эндрю Корыбко.

Он отметил, что возвращение Кубы в перечень стран, спонсирующих терроризм, не только символично, но и вполне действенно. Слишком много времени ушло у Вашингтона на планирование этого серьезного шага, чтобы считать его всего лишь поводом для ярких заголовков.

США делают это именно сейчас еще и для усиления давления на Венесуэлу после того, как она выдержала недавнее вторжение наемников. Каракас выстоял перед очередной попыткой смены режима. Теперь США впадают в отчаяние и хотят еще больше изолировать эту страну и ее союзника — Кубу Эндрю Корыбко политолог.

Корыбко напомнил, что власти Венесуэлы 3 мая захватили группу наемников. Последние планировали устроить в государстве переворот, финансировала который оппозиция. В ходе столкновения боевиков с сотрудниками Вооруженных сил Венесуэлы и Сил специальных действий были убиты восемь человек, 13 задержаны. Среди захваченных были граждане США, а ответственность за организацию нападения взял на себя Джордан Гудро — предприниматель и по совместительству ветеран сил специального назначения армии США. При этом глава Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что вторжение в Венесуэлу может обернуться для американцев «новым Вьетнамом».

Штаты исключили Кубу из списка стран-спонсоров терроризма пять лет назад по инициативе Барака Обамы. Впервые Гавана оказалась в перечне в далеком 1982 году. Госдепартамент обвинял Кубу в укрывании и оказании помощи лицам, скрывающимся от американского правосудия. Гавана этого не отрицала, однако отмечала, что эти люди никак не связаны с терроризмом. Сейчас в перечень государств, якобы неоднократно оказывавших поддержку актам международного терроризма, входят Иран, КНДР, Сирия и Судан.