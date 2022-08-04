США должны ответить за коллапс из-за пандемии COVID-19. Их лаборатории уличили в разработке вируса

Российское Минобороны рассказало о работе американских биолабораторий на территории Украины. Там на жителях испытывали экспериментальные препараты. Также США заподозрили в причастности к созданию новой коронавирусной инфекции и разработке биологического оружия с применением других вирусов.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов в ходе брифинга Минобороны 4 августа рассказал о свидетельствах работы американских военно-биологических лабораторий на Украине.

По данным российского ведомства, Пентагон пытается скрыть свое участие в разработке биологического оружия на Украине, прикрываясь компаниями «Лабиринт Украина» и агентством США по международному развитию USAID, которые принимают активное участие в военно-биологической программе Штатов.

COVID-19 разработали в США?

Документы, найденные в лабораториях на освобожденных территориях, также позволяют заподозрить США в причастности к появлению и распространению возбудителя COVID-19. В частности, разработкой инфекции могли заниматься в USAID, которое финансировало изучение коронавирусов, переносимых летучими мышами, и компанию «Метабиота», связанную с военно-биологической деятельностью на Украине.

Более того, в американском институте имени Хопкинса, по данным Минобороны, в 2019 году прошли учения «Ивент-201», в ходе которых репетировали действия в случае эпидемии некоего коронавируса, передавшегося к человеку от летучей мыши через промежуточного хозяина.

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил «360», что не сомневается в причастности Соединенных Штатов Америки к появлению и распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Я уверен, что пандемия — это то гибридное оружие, которое разрабатывали Соединенные Штаты Америки. Это действительно устрашающее и опасное оружием массового поражения. Пора им предъявлять претензии по поводу того коллапса, который возник для всего человечества Михаил Шеремет.

При этом аналогичные опасные разработки, уверен Шеремет, велись не только на территории Украины, но и на всем окружающем Россию постсоветском пространстве.

«Должна быть международная комиссия, которая должна провести расследование. Потому что все это угрожало и жителям России, и всему мировому сообществу. Надо понимать, что та безответственная политика, которую ведут США, возвращается бумерангом: мы видим, что они тоже пострадали от этих разработок», — подчеркнул депутат.

Сейчас, по словам Шеремета, все цивилизованное общество должно сплотиться, чтобы дать отпор преступным действиям Штатов и коллективного Запада, не допустить катастрофы. Расследованием работы американских биолабораторий на Украине в других странах, а также вопросом происхождения ковида должны заниматься международные организации на самом высоком уровне, уверен он.

«Должно быть международное расследование на уровне таких организаций как ООН. Если мы сегодня этот вопрос не будем поднимать и он не будет резонировать, то завтра того международного порядка, который существовал, может уже и не быть. И неизвестно, будет ли само человечество, потому что мир сегодня стоит на краю», — заключил Шеремет.

Наркотики для ВСУ и эксперименты на людях

Министерство обороны уверено, что украинские военнослужащие участвовали в проектах Пентагона Ю-Пи-4 и Ю-Пи-8, в рамках которых людей заражали лихорадкой с почечным синдромом и лихорадкой Западного Нила. Это подтвердили анализы биологических проб, сданных украинскими военными, которые добровольно сложили оружие.

Также российское ведомство заявило, что бойцов ВСУ накачивали наркотическими препаратами. Аналогичными приемами пользовались в нацистской Германии во время Второй Мировой войны, а также в США во время корейской и вьетнамской войн.

«Побочным эффектом подобных препаратов, вызывающих наркотическую зависимость, является, в первую очередь, чрезмерная агрессивность, что объясняет проявление некоторыми украинскими военнослужащими крайней жестокости по отношению к мирному населению, а также обстрелы городов Донбасса», — объяснил Игорь Кириллов в ходе брифинга.

В освобожденном в ходе спецоперации луганском городе Рубежное российские военные нашли документы, подтверждающие, что на местных жителях проводили клинические испытания незарегистрированных препаратов, которые могут иметь серьезные побочные эффекты, заявили в Минобороны.

Делалось это по заказу западных компаний, при этом испытания практически не регулировались надзорными ведомствами. Добровольцами, по данным МО РФ, становились военнослужащие, малообеспеченные граждане, а также пациенты психиатрических больниц.