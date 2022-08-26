США будут противостоять России только во время спецоперации. Дальше они переключатся на Китай

Поддержка Украины в долгосрочной перспективе не принесет США ничего хорошего, заявил американский историк Стивен Вертхайм. По его мнению, у Штатов нет жизненно важных интересов ни в Европе, ни на Ближнем Востоке, поэтому следует сосредоточиться на противостоянии с Китаем. «360» выяснил, в каких отношениях сейчас находятся две страны, а также насколько рационально предложение Вертхайма.

США призвали оставить Украину

Европейские страны обладают «скрытым военным потенциалом», заявил историк и политолог Стивен Вертхайм в интервью изданию Foreign Policy. По его мнению, присутствие США в этом регионе мешает раскрыть им эти возможности.

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«Необходимо прекратить чрезмерные военные обязательства Вашингтона перед другими странами. Мы должны на двухпартийном уровне признать, что у США нет жизненно важных интересов на Ближнем Востоке. <…> Аналогичным образом мы должны оставить европейцев самим справляться с собственной безопасностью», — заявил политолог. Украину при это поддерживать смысла нет, добавил он. По его словам, этим США не добьются ничего хорошего.

Китай назвали главным конкурентом США

Заявление Вертхайма наделало много шума. Эксперты начали размышлять, действительно ли США изменят вектор внешней политики и развернут военную машину в сторону Азии. Директор фонда изучения США имени Франклина Рузвельта, доктора исторических наук Юрий Рогулев рассказал «360», что слова американского историка — лишь частное мнение.

«Под одному высказыванию одного человека о настроениях в обществе говорить довольно сложно. В США свыше 300 миллионов граждан, население большое, страна большая. Это одно мнение одного человека», — отметил Рогулев. На напомнил, что Штаты никогда не переставали уделять внимание отношениям с Китаем.

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По мнению политолога-американиста Малека Дудакова, слова Вертхайма связаны с тем, что США выбрали в качестве основного геополитического противника в XXI веке именно Китай. Эксперт рассказал «360», что сейчас Америке приходится переправлять часть своих сил на противостояние и сдерживание России —на Украине, в Прибалтике и в юго-восточной Европе.

Америка продолжает противостоять Китаю. Она рассматривает его как страну, которая способна заместить США на мировой арене. Россию США такой страной не рассматривают Малек Дудаков.

Ситуация на Украине несколько скорректировала внешнюю политику США. По словам Дудакова, во время действия украинского кризиса Штаты будут противостоять России. Но после его завершения все силы вновь перебросят на противостояние Китаю.

Американцы не развязывают войну с Китаем. Американцы занимаются сдерживанием Китая и противостоянием в геополитике с Китаем. Чем это будет грозить? Усугублением этого противостояния

Дудаков предположил, что соперничество двух стран может растянуться на несколько десятилетий. США выбрали Китай своим оппонентом и теперь ведут свою политику таким образом, чтобы победить, подчеркнул политолог. А вот удастся ли это — покажет время.