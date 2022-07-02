США на пороге гражданской войны. Тема абортов расколола общество

Верховный суд США отменил решение от 1973 года, которым устанавливал право женщин на аборт. Теперь каждый штат будет решать самостоятельно, предоставлять ли такую возможность своим жителям. Из-за этого в стране обострился раскол между либералами и консерваторами, уже начались массовые протесты и беспорядки. Проблема зрела давно, некоторые даже предвещают США новую гражданскую войну. «360» узнал, дойдет ли до этого.

В пятницу, 24 июня, Верховный суд США отменил постановление 1973 года, известное как решение «Ро против Уэйда», гарантировавшее американкам право на аборт. Теперь каждый штат будет самостоятельно устанавливать правила прерывания беременности.

Некоторые консервативные штаты уже объявили, что запретят аборты вне медицинских показаний на законодательном уровне. Такое положение дел возмутило общественность — решение Верховного суда затронет 40 миллионов американок. По всей стране люди начали выходить на улицы с акциями протеста, а Штатам уже предрекли целое поколение нежеланных детей.

Проблема с историей

К ситуации, которая сейчас сложилась в США, привело отсутствие федерального закона об абортах, в Конституции о них не говорится. С 1973 года эту область регулировало только решение Верховного суда, а принимать такие решения должны именно избранные представители народа, а не судьи.

Как рассказал «360» советник Демократической партии США Антон Конев, все давно шло к отмене решения «Ро против Уэйда», так как демократы, в одно время контролировавшие конгресс, не приняли федеральный закон об абортах. Подобный исход был лишь вопросом времени.

К этому шло достаточно долго, это просто вопрос взглядов судей. Демократического судью республиканцы заблокировали в последние полгода президентства Барака Обамы. В результате Дональду Трампу досталось больше позиций, на которые он назначил консервативных судьей Антон Конев.

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта Юрий Рогулев добавил, что тему абортов в США поднимали еще 50 лет назад на волне активизации феминистического движения. Как раз после этого и приняли решение «Ро против Уэйда». Однако даже тогда американки не смогли добиться принятия поправки о равенстве полов. Сейчас такой исход и вовсе невозможен, уверен Рогулев.

«Поправка эта умерла, то есть равенства достичь не удалось, потому что и с точки зрения экономических прав женщины ущемлены, и с точки зрения зарплаты, и с точки зрения найма и увольнения с работы, и так далее. А в последние 30 лет вопрос пола, в том числе женского пола, исчез вообще. То есть никто не говорит про женский и мужской пол, а говорят уже о гендерном равенстве. В данном случае это может очень сильно сыграть против женщин», — подчеркнул он.

Взрывоопасная тема абортов

Американский политолог Эндрю Корыбко подчеркнул в беседе с «360», что тема абортов вызывает серьезные разногласия среди американцев на протяжении десятилетий. По его словам, демократы, атеисты и крайне левые силы, в том числе коммунисты и социалисты, всегда выступают за право женщин на аборт, а республиканцы, будучи консерваторами, как и глубоко религиозные люди, выступают резко против.

«Этот раскол несет в себе угрозу возможного терроризма со стороны крайне левых радикальных групп типа Jane’s Revenge („Месть Джейн“), но даже это, надеюсь, не приведет ни к каким глобальным, серьезным последствиям», — подчеркнул Корыбко.

Офицер военной разведки США в отставке Скотт Беннетт добавил в беседе с «360», что назревший конфликт в обществе несет в себе довольно серьезную угрозу — вплоть до новой гражданской войны.

Я думаю, мы видим, как разворачивается новая гражданская война между левыми, которые защищают сексуальные девиации, трансгендерность, и правыми, которые борются за традиционные ценности, здоровье и нормальность, естественные законы Скотт Беннетт.

Политолог, американист Дмитрий Дробницкий добавил, что вопрос абортов раскалывает американское общество на цивилизационно-культурном уровне. При этом решение Верховного суда может повлечь за собой и новые ужесточения, в том числе в области прав меньшинств и других либеральных свобод.

«На глубинном уровне американский народ культурно очень сильно расколот. По многим вещам половина американского общества очень консервативна, а как минимум треть глубоко религиозна, если не больше. Ясно, что консервативные чувства очень сильно развиты как минимум в половине американского общества, и они, конечно, считают аборт убийством», — подчеркнул Дробницкий.

При этом Антон Конев уверен, что новой гражданской войны в США все же не будет, хотя масштабные протесты и огромное количество судебных дел на уровне штатов вполне ожидаемы. Тем не менее нужно понимать, что говорить о полном запрете абортов нельзя — в США по-прежнему остаются штаты, где прервать беременность женщина может по своему желанию практически на любом сроке, подчеркнул советник демократов.

«Если люди считают, что им нужно право на аборт, — добро пожаловать в штат Нью-Йорк. Если у тебя есть деньги, ты можешь переехать в другой штат и сделать там аборт. Другое дело, что, если ты бедный, ты лишен такой возможности. То есть больше всего это повлияет на бедных людей, которые живут на государственные пособия, от зарплаты до зарплаты», — сказал Антон Конев.

Вопрос политики

По результатам решения Верховного суда от 24 июня 2022 года в 23 штатах из 50 есть законы, которые хотя бы частично ограничивают право женщин на аборт и только в 16 штатах есть законы, конституционно защищающие это право, объяснил «360» Антон Конев.

Дмитрий Дробницкий подчеркнул, что сейчас политическая ситуация в США сильно накалилась, а это обязательно отразится на выборах в конгресс, которые пройдут в текущем году. Более того, по оценкам американиста, нынешнее решение Верховного суда может повлиять и на результаты президентских выборов в будущем.

Это решение не будет способствовать республиканцам в этом году, потому что есть много людей, для которых важны права женщин, особенно таких людей много среди тех, кто не относит себя ни к республиканцам, ни к демократам. И выборы в США всегда решают именно эти „средние“, которые могут в один год проголосовать за одних, а в другой — за других Антон Конев.

По мнению Эндрю Корыбко, скандал вокруг темы абортов побудит американцев активнее голосовать во время предстоящих промежуточных выборов. Объясняется это прежде всего тем, что решение Верховного суда затрагивает не только женщин, но и мужчин. По словам Антона Конева, каждый пятый американец состоял в отношениях с женщиной, которая делала аборт.

«То есть экономически это затронет не только женщин, но и мужчин. Потому что иметь детей в молодом возрасте — это значит не получать образования, быть на дотациях у государства, не иметь возможности продвигаться по карьерной лестнице. И возможностей заработать у каждого человека, который не получает высшее образование или вовсе не оканчивает среднее, в 10–20 раз меньше, чем у человека, который получает образование», — заключил Конев.