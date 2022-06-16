Жители Украины получают сроки за репосты. Три года условно получил житель Белгород-Днестровского за то, что поделился картинкой в запрещенной на Украине соцсети «Одноклассники». В посте мужчина поддерживал Россию. И это не единичный случай. Речь идет о десятках подобных ситуаций. И репрессии начались задолго до начала спецоперации.

Только с начала этого месяца девяти гражданам Украины предъявили обвинения в совершении преступлений по различным статьям — за репост картинки или сообщения, а также за выражение своего мнения о киевской власти. При этом речь идет о людях из разных регионов — из Тернополя, Дружковки, Одессы, Житомира, Новоград-Волынского, Бердичева, Киева, Белгород-Днестровского.

Три года за пост в «Одноклассниках»

Несколькими днями ранее в Одессе жителя Белгород-Днестровского Фаиза Салахова признали виновным в совершении деяния, квалифицируемого по статье 436 Криминального кодекса Украины. Его обвинили в «пропаганде войны, антиукраинских лозунгах, распространенных в запрещенной соцсети „Одноклассники“», пишет украинское издание «Суспильне Новини». В итоге мужчину приговорили к трем годам условно. Его имущество конфискуют.

«Салахов в „Одноклассниках“ репостнул картинку с надписью „Снова российский солдат освобождает Европу от фашизма“. По сути, это очередное проявление охоты на ведьм и уничтожение украинцев с пророссийскими взглядами, верящих в то, что Киев создал неонацистский режим», — написали в Telegram-канале «338» .

Три года тюрьмы за переписки с россиянами

Случай с Салаховым действительно не единичный. В конца мая в украинских СМИ появились материалы с заголовком «СБУ разоблачила в Киеве очередного пророссийского пропагандиста». «Провинился» администратор сети антиукраинских информационных ресурсов. Их якобы использовали для ведения «гибридной войны против Украины», пишет украинское издание «Левый берег».

«Он размещал материалы, в которых оправдывал вооруженную агрессию РФ против Украины, прославлял российские оккупационные войска и обвинял страны-партнеры в распространении фейков о событиях в нашем государстве», — писали издания.

Также сотрудники спецслужбы обнаружили в сообщениях задержанного переписку с гражданами РФ. В сообщениях украинец поддерживал российскую сторону и надеялся на установление в Киеве «новой власти».

«Здесь террор и репрессии, атакуют все русское», — жаловался мужчина.

Правоохранители изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны, с которых осуществлялось «администрирование пропагандистских сетей». Задержанному грозит лишение свободы на срок до трех лет.

Сотрудничество с россиянами как повод для дела

Ранее в Херсонской области местного журналиста заподозрили в активном сотрудничестве с россиянами. Об этом сообщили в пресс-службе управления Службы безопасности Украины в Херсонской области.

«Следствием установлено, что <...> мужчина добровольно согласился на сотрудничество <...> и исполнял обязанности медийной поддержки», — рассказали в спецслужбе.

По данным ведомства, в своих работах журналист называл русских военных спасителями, получал зарплату в рублях и помогал россиянам.

Источник фото: управления Службы безопасности Украины

Блогера обвинили в госизмене и пропаганде

В начале мая стало известно, что подозреваемого в госизмене блогера Глеба Ляшенко будут судить еще и за пропаганду спецоперации. Как сообщили в СБУ Львовщины, подозреваемый неоднократно распространял в соцсети антиукраинскую пропаганду и одобрял «агрессию России» против Украины, пишет украинское издание «КП в Украине».

Местные лингвистические экспертизы установили, что мужчина умышленно «посягал на суверенитет государства». Уже 31 марта блогера арестовали с правом внесения четырех миллиона гривен залога.

При этом такие жесткие меры начались еще до спецоперации. СБУ в 2020 году привлекла к уголовной ответственности 40 человек за распространение антиукраинской пропаганды. Об этом сообщила сама пресс-служба ведомства.