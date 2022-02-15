Сретение Господне празднуют 15 февраля: история и приметы
Православные 15 февраля празднуют великий праздник Сретения Господня. Об истории, традициях, запретах этого дня — в материале «360».
Что такое сретение?
По преданию, в этот день Дева Мария и ее муж Иосиф принесли младенца в Иерусалимский храм. Там они встретили старца Симеона.
Слово «сретение» в переводе со старославянского переводится как «встреча». День сретения — момент, когда встретились Ветхий и Новый Завет. Это произошло благодаря Иисусу Христу. Каждый год Русская православная церковь 15 февраля отмечает 40-й день от Рождества Христова.
Считается, что Симеону было 300 лет и он знал о рождении Христа у Девы Марии. С тех пор он ждал встречи с Иисусом. Когда Мария и Иосиф принесли в храм младенца, он понял, что его ожидание закончилось. Этот момент считается аллегорией на встречу человечества с Иисусом Христом и сменой Ветхого Завета (его символизировал Симеон) на Новый (его символизирует Христос).
Сначала Сретение Господне воспринимали не как отдельный праздник, а как завершение 40-дневного цикла после Богоявления.
Приметы и обычаи праздника
В народе Сретение Господне еще называли Громницей. Освященные 15 февраля свечи использовали для защиты дома от грозы. Еще считалось, что они защищают душу умершего человека от недобрых сил.
Крестьяне верили, что сретенские морозы последние за зиму, а дальше будет теплеть. Если на Сретение пройдет метель, то приход весны задержится. Капель считали вестницей хорошего урожая пшеницы. Безветренная и солнечная погода предвещала щедрый урожай льна.
Что нельзя делать на Сретение
Народ в любое время плохо относился к воровству, но преступление в большой церковный праздник считалось большим грехом. Человек этим мог навести на себя большую беду. В итоге он мог потерять все нажитое, верили крестьяне.
На Сретение Господне не нужно сквернословить или ссориться с другими людьми. Нежелательно 15 февраля гадать и проводить другие магические ритуалы. В народе считалось, что в праздник нельзя заниматься тяжелой и грязной работой. Например, не стоит убираться дома. Лучше посвятить время отдыху и занятиям, которые радуют человека.
По поверьям, плохой приметой было 15 февраля отправляться в дальний путь. Это связывали с погодой — она могла измениться в любой момент.