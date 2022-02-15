Сретение Господне празднуют 15 февраля: история и приметы

Православные 15 февраля празднуют великий праздник Сретения Господня. Об истории, традициях, запретах этого дня — в материале «360».

Что такое сретение?

По преданию, в этот день Дева Мария и ее муж Иосиф принесли младенца в Иерусалимский храм. Там они встретили старца Симеона.

Слово «сретение» в переводе со старославянского переводится как «встреча». День сретения — момент, когда встретились Ветхий и Новый Завет. Это произошло благодаря Иисусу Христу. Каждый год Русская православная церковь 15 февраля отмечает 40-й день от Рождества Христова.

Считается, что Симеону было 300 лет и он знал о рождении Христа у Девы Марии. С тех пор он ждал встречи с Иисусом. Когда Мария и Иосиф принесли в храм младенца, он понял, что его ожидание закончилось. Этот момент считается аллегорией на встречу человечества с Иисусом Христом и сменой Ветхого Завета (его символизировал Симеон) на Новый (его символизирует Христос).

Сначала Сретение Господне воспринимали не как отдельный праздник, а как завершение 40-дневного цикла после Богоявления.

Приметы и обычаи праздника

В народе Сретение Господне еще называли Громницей. Освященные 15 февраля свечи использовали для защиты дома от грозы. Еще считалось, что они защищают душу умершего человека от недобрых сил.

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Крестьяне верили, что сретенские морозы последние за зиму, а дальше будет теплеть. Если на Сретение пройдет метель, то приход весны задержится. Капель считали вестницей хорошего урожая пшеницы. Безветренная и солнечная погода предвещала щедрый урожай льна.

Что нельзя делать на Сретение

Народ в любое время плохо относился к воровству, но преступление в большой церковный праздник считалось большим грехом. Человек этим мог навести на себя большую беду. В итоге он мог потерять все нажитое, верили крестьяне.

На Сретение Господне не нужно сквернословить или ссориться с другими людьми. Нежелательно 15 февраля гадать и проводить другие магические ритуалы. В народе считалось, что в праздник нельзя заниматься тяжелой и грязной работой. Например, не стоит убираться дома. Лучше посвятить время отдыху и занятиям, которые радуют человека.

Источник фото: Pixabay

По поверьям, плохой приметой было 15 февраля отправляться в дальний путь. Это связывали с погодой — она могла измениться в любой момент.