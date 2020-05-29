Средства защиты, выплаты и ремонт. Главврач Видновской больницы ответил на все вопросы медиков

Сообщения от имени коллектива Видновской районной клинической больницы с жалобами на недостаток средств индивидуальной защиты и невыплаты обещанных денег разошелся по социальным сетям. Выяснилось, что у жалобы есть конкретные авторы — медики реанимационного отделения. Вместе с главным врачом больницы удалось разобрать каждую претензию.

Защита от коронавируса

Видновская районная клиническая больница с 6 мая принимает только больных коронавирусной инфекцией или подозрением на нее, но принимает по всем тем же больничным профилям, что и ранее неврология, терапия, кардиология, хирургия, оториноларингология.

Одна из главных претензий авторов — отсутствие средств индивидуальной защиты (СИЗ) и работа с пациентами с коронавирусом в апреле, когда больница еще не перепрофилировалась.

Главный врач Бутай Бутаев рассказал, что в обычной многопрофильной больнице не было необходимости держать в большом количестве маски и специальные костюмы. Но еще в феврале, видя, как развивается ситуация с коронавирусом, руководство больницы сделало все, чтобы достать необходимые средства для защиты врачей.

Источник фото: телеканал «360»

«Все мы помним это время, когда раз и резко стало нужно очень много СИЗов. Поэтому всеми правдами и неправдами каждый пытался обеспечить свое учреждение. Это сейчас мы ими полностью обеспечены. Когда перепрофилировались под COVID, то поставки стали централизованы», — рассказал он.

Все полученные средства защиты выдавались строго по письменному запросу каждому отделению. На бумаге нужна была подпись заведующего и главной медсестры. Каждое отделение получало необходимое количество.

Мы всем проверяющим органам предоставили все документы о том, как и где мы приобретали, и кому что мы выдавали. Там вопросов не возникло Бутай Бутаев Главный врач Видновской районной клинической больницы

В жалобе медиков есть фраза: «на служебные записки заведующего отделением с просьбой обеспечить отделения СИЗами администрация не предпринимала никаких действий».

Бутаев отметил, что больница работает по нормам и правилам, которые требуется соблюдать: «Мы же не просто пришли и раздали», — уточнил он.

По жалобе на то, что в больнице были больные с коронавирусом главный врач ответил, что «принимали и клали в больницу всех». Но у каждого брали мазок для анализа. Результаты поступали через несколько дней. Если был положительный результат или подозрение на возбудителя, то пациента переводили в профильное медицинское учреждение.

Здесь была опасность, того, что пациента лечили пока не пришел результат. Но у всех были маски и одноразовые халаты. Пока мы не видим результата мы не можем считать, что у него COVID Бутай Бутаев Главный врач Видновской районной клинической больницы

Не оказывать пациенту помощь больница не может. После выявления положительных пациентов в терапии и педиатрии всех больных, кто там находился, перевели в другие учреждения, так как они стали контактными. Сами отделения закрыли на дезинфекцию.

«Был огромный поток пневмоний. Был период, когда приходили в день по 30−40 человек. Это люди, которых надо класть», — пояснил главный врач.

Заражение могло произойти от любого пациента, хоть из травматологии. Анализ брали у всех. Ни одного человека с положительным тестом больница оставить у себя не могла.

После перепрофилирования, которое прошло 6 мая, больницу разделили на зеленую зону, где отдыхают сотрудники стационара и красную зону, где лежат больные. Перед походом к пациенту врач надевает костюм, бахилы, перчатки, маски, очки. За весь комплект СИЗ медик расписывается в журнале. Находится в красной зоне без средства индивидуальной защиты нельзя — за этим строго следят.

Страх увольнения и проблема с выплатами

Врачи анестезиолого-реанимационного отделения недовольны тем, что их часть больницы закрывают на ремонт. Также им не нравится то, что их заставляют работать под руководством другого заведующего.

Проблема в том, что в больнице два отделения реанимации и их решили совместить на время ремонта. Нагрузка на сети больницы огромная.

Источник фото: телеканал «360»

«Раньше у нас не было столько кислородных точек. Мы перепрофилировались и добавили 228 штук. Это огромная нагрузка на существующие системы. Приняли решение отремонтировать основные узлы», — поделился Бутаев.

На время ремонта пациентов из маленькой реанимации переведут в большую. Туда же перейдет коллектив. Только на время ремонта. Ничего более. Ни о каком увольнении речи не идет.

Не думал, что люди так могут воспринять всю ситуацию Бутай Бутаев Главный врач Видновской районной клинической больницы

По выплатам Бутаев также отчитался: за апрель врачи все дополнительные выплаты получили, но остался ряд вопросов. Он не исключил, что возможно произошла задержка с передачей списков. По его словам, больница сама заинтересована в том, чтобы сделать эти выплаты. Контроль по этому вопросу идет со многих инстанций и меньше всего руководство больницы заинтересовано в том, чтобы обделить врачей.

Главный врач Видновской больницы уточнил, что встречался с сотрудниками 28 мая и отвечал на их вопросы. В это же самое время начали появляться публикации в социальных сетях. Почему медики пошли на такой шаг, он не смог ответить.

Бутаев не исключил, что возможно возникло недопонимание из-за событий, которые проходят в больнице после перепрофилирования, либо его неправильно поняли. «Может быть хотелось некоей огласки», — сказал он и добавил, что еще это может быть связано со стрессом, так как нагрузка на больницу сейчас большая.