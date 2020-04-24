Средств ФНБ хватит на два года при нынешних ценах на нефть. Что еще ждет подушку безопасности» России?

При стоимости нефти Urаls в 15 долларов за баррель ликвидных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) хватит России на два года. Некоторые эксперты уверены, что к осени цены вырастут до 30 долларов и можно будет вернуть налог на добычу и экспортную пошлину. Тогда подушка безопасности будет таять не так быстро.

Экономисты Deutsche Bank Петр Сидоров и Кристиана Ветошки подсчитали, что после покупки Минфином контрольного пакета акций Сбербанка за 2,1 триллиона рублей, объем ФНБ для покрытия дефицита нефтегазовых доходов составляет около 120 миллиардов долларов, или девять триллионов рублей. При цене барреля российской Urаls в 15 долларов, ликвидных средств этих денег стране хватит чуть больше чем на два года. Если же стоимость барреля нефти вырастет до 30 долларов — на шесть лет, сообщил РБК.

Ранее министр финансов Антон Силуанов говорил, что к концу года фонд будет располагать семью триллионами рублей. При текущей стоимости нефти их хватит до 2024 года. Выпадающие из бюджета доходы от нефтегазовой отрасли, которые придется компенсировать из ФНБ превысят два триллиона рублей при цене Urals в 20 долларов за баррель.

Из-за пандемии коронавируса мировое потребление нефти резко сократилось, в то время как крупные производители наращивали поставки. Предложение на рынке далеко обгоняет спрос, хранилища переполнены. 21 апреля цены на нефть Urals приблизились к минимуму с 1991 года, опустившись до 11,6–12,1 доллара за баррель. Стоимость WTI уходила в минус.

В мае–июне страны ОПЕК+ сократят нефтедобычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки, в июле–декабре — на 7,7 миллиона и на 5,8 миллиона баррелей до мая 2022 года. Ожидается, что мера поддержит топливные цены и стоимость Urals к концу года установится на отметке 25–30 доллара за баррель.

Не все оценили

Германия интересуется объемом средств ФНБ, чтобы как минимум оценить устойчивость российского госдолга, пояснил «360» независимый финансовый аналитик и банковский эксперт Михаил Хромов. По временным интервалам он оценил прогноз немецких аналитиков как оптимистичный или близкий к российским официальным данным.

Если рыночная цена топлива выше стоимости отсечения, указанной в бюджетном правиле, ФНБ накапливает разницу в подушку безопасности. В 2020 году показатель приняли равным 42,4 доллара за баррель Urals. А реальная цена гораздо ниже, и фонду придется покрывать расходы госказны. Средства из бюджета продолжат расходоваться так, будто нефть по-прежнему продается дороже 40 долларов. И при ее реальной стоимости в 12–15 долларов «заначки» хватит только на два года.

«И это никаким образом не компенсирует негативные эффекты для экономики от снижения прибылей, снижения экономической активности и так далее. Основная проблема заключается не только в ценах на нефть, основной шок — это карантин и ограничение экономической активности. А это явно не оценивалось аналитиками», — добавил Хромов.

В 90-е годы Россия несколько лет жила при ценах на нефть в районе 10–15 долларов. С тех пор структура современной российской экономики изменилась. Но что произойдет с ФНБ и бюджетом, если топливные цены так и не поднимутся, эксперт ответить затруднился.

Доходы в ФНБ

Пока говорить о стабилизации стоимости нефти рано, уверен руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов. Но вероятнее всего, в 2020 году ее средняя стоимость составит 30–40 долларов за баррель. Сейчас ноябрьские фьючерсы на Brent, которая является бенчмарком, то есть эталоном стоимости для Urals, торгуются по 30 долларов за баррель.

«Если определенные меры локдауна [из-за коронавируса] будут сняты, спрос начнет расти. Скорее всего, стоимость вернется к этому диапазону к осени, может, чуть раньше. Но все будет зависеть от того, когда будут сняты меры локдауна», — сказал он.

Ключевой фактор падения цен — низкий в условиях пандемии спрос. Сделка ОПЕК+ и снижение добычи несколько стабилизируют волатильность топливных цен. Цены могут вырасти, но вряд ли сильно увеличатся. При текущих котировках Фонд национального благосостояния пополняться, естественно, не будет. Сейчас бюджет не получает средства в виде налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и экспортных пошлин за поставки сырья за рубеж.

«В перспективе по мере восстановления будет возвращаться ставка НДПИ с обнуленного состояния, будут увеличиваться экспортные пошлины. Соответственно, ФНБ будет расходоваться менее активно, чем в рамках текущего режима», — заключил он.