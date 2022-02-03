На протяжении многих лет страны Запада сравнивали Россию с грозным медведем. Даже российский президент Владимир Путин прибегал к такому сравнению. Сейчас же иностранные политики стали приводить в пример более мелкого хищника — лису. А некоторые эксперты решили и вовсе обратиться к миру мифологических чудовищ.

«Кричащая лиса»

Первым сравнение России с лисой сделал в начале января 2022 года госсекретарь США Энтони Блинкен. Во время встречи с главой МИД Германии Анналеной Бербок он решил прокомментировать заявление РФ об исходящей от Украины угрозе. Тогда Блинкен заявил, что действия российской стороны напоминают жалующуюся лису. Хищник оправдывает свое нападение на птиц тем, что курятник представлял собой опасность.

Пример американского госсекретаря в начале февраля повторила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она также говорила о ситуации вокруг Украины.

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«Когда лиса кричит с крыши курятника о том, что она боится кур, а это, по сути, то, что они делают, этот страх не преподносится как декларация факта. И когда вы видите, что президент [России Владимир] Путин кричит о боязни Украины и украинцев, это не следует интерпретировать как декларацию факта», — сказала Псаки.

По ее словам, в этом случае все понимают, кто именно является лисой. На высказывание американской коллеги обратил внимание пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он напомнил, что обычно страну сравнивают с медведем.

«Традиционно России все-таки с медведем всегда сравнивают. Он на крышу курятника залезть не может. Он слишком большой и тяжелый для этого», — заявил Песков.

«Русский медведь»

Пресс-секретарь российского лидера оказался полностью прав. Западные политики и эксперты уже не раз проводили аналогию со свирепым хищником.

В 2018 году американский военный эксперт, отставной лейтенант армии и бывший аналитик телеканала Fox News Ральф Питерс подчеркнул, что Путин похож на огромного русского медведя. При этом экс-президент США Дональд Трамп напоминал ему маленького ребенка, ставшего добычей зверя.

«Путин проглотил Трампа. <…> Огромный и мощный русский медведь съел ребенка», — сказал Питерс во время эфира на телеканале CNN.

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Двумя годами ранее пример с медведем использовал бывший вице-президент США Майк Пенс. Во время дебатов с кандидатом в вице-президенты от демократов Тимом Кейном он выступил с критикой действий России в Сирии.

«Существует старая поговорка, которая гласит, что русский медведь никогда не умирает, он лишь впадает в спячку», — заявил тогда Пенс.

Причем в 2014 году он уже произносил похожую фразу. После этого журналисты стали писать, что такой поговорки не существует. Пенсу даже предложили защитить свою поговорку авторским правом.

Осьминог-инопланетянин

Разницу между образом Путина на Западе и его настоящими качествами решил раскрыть политолог и обозреватель американского журнала The Nation Анатоль Ливен. Он отметил, что в других странах российского лидера воспринимают как мифологическое существо.

«Мифологическое чудовище будоражит воспаленное воображение Запада. <…> У него тело медведя, руки осьминога и голова сверхразумного инопланетянина. Другие его характеристики столь же противоречивы», — написал политолог.

Он добавил, что в воображении иностранцев Путин предстает циничным человеком, который заинтересован только в собственной власти. Но, как подчеркнул Ливен, на самом деле президент России осторожен и уравновешен.

«Шерхан и мелкие Табаки»

Российский лидер тоже несколько раз прибегал с сравнению России с животными. Еще в 2014 году он говорил о желании других стран заполучить чучело.

«Мишка живет, ягодками питается, медком. Но разве медведя когда-нибудь оставят в покое? Нет. Медведя всегда будут пытаться посадить на цепь и вырвать зубы и когти — говорю это, имея в виду силы ядерного сдерживания. А потом чучело сделают или шкуру повесят на стенку», — заявлял Путин во время своей традиционной пресс-конференции.

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Весной 2021 года российский президент воспользовался другим сравнением. Он вспомнил персонажей писателя Редьярда Киплинга.

«Цепляют Россию то тут, то там без всяких причин, и, конечно, вокруг них сразу, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки. Все, как у Киплинга, — подвывают, чтобы задобрить своего суверена», — отметил он.

При этом Путин подчеркивал, что Россия стремится иметь добрые отношения со всеми участниками международного общения. В реальной жизни в отношении страны продолжают применять недружественные акции.