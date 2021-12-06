На Филиппа Киркорова составили 90 протоколов за неуплату штрафов за нарушение ПДД. Представители певца отрицают наличие задолженностей. По мнению автоюристов, скопление неуплаченных штрафов говорит о неуважении к обществу и законам.

Таганский суд Москвы сообщил о 90 протоколах об административных правонарушениях на имя Филиппа Киркорова, составленных ГИБДД. По каждому из них певцу грозит штраф в двукратном размере от невыплаченной суммы, арест на 15 суток или исправительные работы сроком до 50 часов. Слушания в суде назначены на 14 декабря.

Адвокат звезды Александр Добровинский заявил, что Киркорова удивило наличие задолженностей. Более того, в бухгалтерии компании певца заявили, что погасили все штрафы, поэтому слушания в суде не будут длиться долго.

В прошлом году Таганский суд Москвы привлекал Филиппа Киркорова за задолженность за ремонт в коттедже. Певца обязали выплатить 2,3 миллиона рублей заявителю и 19,6 тысячи рублей государству. По данным СМИ, в 2019 году певца вносили в базу Федеральной службы судебных приставов. Но его директор заявлял, что Киркоров расплатился по всем счетам.

Скопление штрафов

Знаменитости и блогеры часто попадаются на большом количестве штрафов. За блогером и телеведущей Анастасией Ивлеевой числилось 440 штрафов за нарушение ПДД. В нарушениях у звезды превышение скорости. Другой блогер, Эдвард Бил, также отличился большим количеством штрафов еще до аварии на Садовом кольце в Москве. С начала года за ним числилось 566 протоколов. В прошлом году за актером Михаилом Ефремовым накопилось 50 штрафов за нарушения ПДД, большинство из них связано с превышением скорости.

Закон регулирует неоплаченные штрафы. Автоюрист и правозащитник Лев Воропаев рассказал «360», что за каждый неоплаченный своевременно штраф россиянина могут арестовать на 15 суток либо назначить двукратный размер штрафа не менее одной тысячи рублей или обязательные работы.

«За каждый штраф возбуждается административное производство, и приставы в принудительном порядке взыскивают этот штраф у должника», — добавил Воропаев.

Автоэксперт Дмитрий Славнов объяснил, что при просроченном штрафе в размере три тысячи рублей на нарушителя накладывается новый штраф в шесть тысяч и дополнительно старый. В итоге придется заплатить девять тысяч.

По мнению Славнова, большое количество штрафов за один год у человека говорит о его неуважении к обществу и нормам, принятым в этом обществе.

Такой человек не уважает закон или попросту не умеет ездить. Если он накапливает 30-50 штрафов, то действие водительского удостоверения такого автовладельца надо приостановить, а его самого отправить на переэкзаменовку Дмитрий Славнов

Славнов уверен, что такие водители должны заново сдавать экзамен и доказывать, что они знают правила вождения и не наплевательски относятся к обществу.

Однако не все поддерживают ужесточение наказания для тех, кто скопил штрафы. По словам автоюриста Льва Воропаева, закон относительно нарушителей не нужно ужесточать, однако стоит следить за его исполнением, чтобы человек перестал просрочивать оплату штрафов.