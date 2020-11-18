«Спутник V» против Pfizer и Moderna. В чем отличие самых обсуждаемых вакцин от коронавируса?

Сейчас в мире есть три готовые вакцины от коронавируса: «Спутник V», Pfizer и Moderna. В Pfizer заявили, что их вакцина эффективна на 95%. Вакцина Moderna эффективна на 94,5%. Эффективность вакцины «Спутник V» оценили в 92%. Подробнее о вакцинах и их различиях — в материале «360».

Недавно оценка эффективности вакцины Pfizer была поднята до 95%, а вакцина от компании Moderna на днях прошла испытания и была признана готовой к производству. Получается, что сейчас в мире есть три готовых вакцины от коронавируса: американские Pfizer и Moderna, а также отечественная «Спутник V». Это не может не радовать, потому что чем больше появляется вакцин, тем больше людей смогут сделать прививки и обезопасить себя от коронавируса.

Как работают вакцины?

Pfizer и Moderna используют технологию, известную как mRNA. При ее вводе организм человека начинает выработку белков, схожих с белками вируса. Это вызывает иммунный ответ. Вusinеss Insidеr пишет, что ранее mRNA не использовались для разработки одобренных вакцин.

Такой тип передовой биотехнологии позволяет масштабировать данные и открывает новые пути для создания вакцин.

«Если это сработает, вполне возможно, что это будет последняя пандемия в истории человечества», — сказал главный редактор ThePrint Шекхар Гупта.

Российская вакцина «Спутник V» относится к «старшему поколению». В ней используется белок аденовируса — ослабленный вирус простуды — точно так же, как в оксфордской вакцине AstraZeneca. Вакцина использует два аденовируса — Ad5 и Ad26. Наличие двух векторов лучше, чем один, потому что если тело по какой-то причине отвергнет один или он не продержится достаточно долго, останется еще второй.

Все три вакцины требуют от пациента двух прививок. Moderna вводится с интервалом в месяц, Pfizer — в три недели, а «Спутник V» — с разницей в две-три недели.

Насколько они эффективны?

Окончательные данные вакцины Pfizer показали, что она обеспечивает защиту от вируса на 95% в течение 28 дней после первой дозы. Вакцина также доказала свою эффективность на 94% среди людей старше 65 лет.

Результаты Moderna показывают эффективность 94,5%, но говорят, что испытания продолжаются. Соответственно, цифра впоследствии может измениться.

Россия заявила, что первоначальные результаты третьей фазы испытаний показали, что вакцина «Спутник V» была на 92% эффективна.

Вакцина от обычного гриппа эффективна на 40–60%, поэтому результаты с эффективностью выше 90% просто фантастические.

Нельзя забывать, что вакцины не могут быть эффективны на 100%. Иммунные системы людей различаются, и в некоторых случаях они могут не выработать необходимую защиту от вируса.

Цена и транспортировка

Вакцина Pfizer должна храниться при температуре около −70 °C для поддержания оптимальной эффективности. Перед применением ее также необходимо смешать с другой жидкостью.

Вакцина Moderna может храниться до 30 дней в обычных холодильниках при комнатной температуре до 12 часов. При хранении при −20 °C она остается стабильной до шести месяцев. А еще ее не нужно разбавлять перед вакцинацией, пишет Sky News.

В то время как вакцина «Спутник V» может храниться при температуре −2...−8 °C.

Несмотря на то, что Moderna гораздо удобнее для транспортировки, она стоит значительно дороже двух других. Летом ее предлагали по цене 38 долларов. Это чуть меньше 2900 рублей. Pfizer обозначил цену в 20 долларов — 1500 рублей. А цена одной дозы «Спутник V» не будет превышать тысячу рублей. Стоимость даже может упасть, когда станут известны данные из референтных стран. Об этом в октябре рассказал РИА «Новости» глава ФАС Игорь Артемьев.

Завышенная цена вакцины Moderna объясняется еще и тем, что речь идет о коммерческой компании. Она заинтересована в получении прибыли.