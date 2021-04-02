«Спутник V» потянул домой. Живущие за границей россияне прилетят в Москву ради прививки

Общероссийский народный фронт вместе с западным туроператором организует поездку в Москву группу россиян, постоянно живущих в Германии. Их главная цель — получить прививку от коронавируса. Ситуация с препаратами в Германии остается напряженной и многие не хотят ждать пока до них дойдет очередь.

Вакцинный туризм

Идею о поездке живущих за границей россиян для вакцинации придумали участники проекта «Своих не бросаем» в рамках акции «Мы вместе». Координатор Валерий Горюханов в беседе с «360» рассказал, что первая группа приедет в Москву уже 5 апреля.

«В Европе не все так гладко с вакцинацией, препаратов недостаточно. И люди готовы прилетать сюда для того, чтобы им поставили прививку», — поделился он.

По его словам, Общероссийский народный фронт договорился с компанией «Р-Фарм», которая занимается промышленным производством «Спутника V», о том, чтобы всем вернувшимся домой предоставили препарат бесплатно.

«Еще мы договорились с ЦКБ управделами президента, где будут ставить прививку», — заявил Горюханов.

Он пояснил, что к волонтерам постоянно поступают заявки от россиян, которые живут за границей с просьбой организовать поездку для вакцинации. Общение происходит в социальных сетях и Telegram.

В первую группу пока вошли 40 человек. По словам общественника, карантин они проходить не будут, а только сдадут тест ПЦР. После этого их поселят в гостиницу, а после увезут на инъекцию первой частью препарата. После этого группа вернется в свою страну, чтобы через 21 день прилететь снова за второй дозой препарата.

В планах у авторов инициативы создать такие же туристические поездки и для иностранных граждан, которые желают привиться российской вакциной. Но пока все упирается в визу. Общественник отметил, что переговоры с МВД уже идут.

Вакцина без паспорта

Иностранцы уже давно самостоятельно прилетают в Москву ради прививки от коронавируса. Как сообщила «Газета.ru», для вакцинации граждане других государств пользуются прививочными пунктами в столичных торговых центрах. Работающие там медики лояльно относятся к зарубежным паспортам.

Издание рассказало историю немца Штефана Хайлемана, который приехал привиться от коронавируса в Россию вместе с женой и детьми. Вакцину семья получила в ГУМе.

По словам немца, очередь была небольшой. Вместе с Хайлеманом за прививкой стояли два гражданина Бельгии и англичанин. По словам европейца, врач, которая его принимала, рассказала, что за день до него провела вакцинацию целой туристической группе из Парижа.

Постоянно работающий в Италии бразилец Луиджи Минари тоже выбрал ГУМ, чтобы получить прививку. По его словам, врачи попросили у него документы.

«Я сказал, что у меня есть только итальянский паспорт и виза. Они ответили, что все хорошо, посмотрели мои документы. Я заполнил анкету и после этого вакцинировался», — поделился он.

Против подобной практики выступил бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Он подчеркнул, что иностранцы прилетают без медицинских документов, поэтому точно узнать, какая реакция будет у него на препарат просто невозможно.

«Важно помнить, что любая вакцина назначается врачом», — заявил он.

По мнению Онищенко, руководству стран, чьи граждане летят в Россию за прививкой от коронавируса, стоило заключить договор на поставки «Спутника V». Это позволит сократить дефицит вакцин и прививать людей под наблюдением местных медиков.