«Спутник» увели с орбиты. Почему провалился российский интернет-поисковик за 2 млрд рублей

«Ростелеком» закрыл российский поисковой браузер «Спутник». Он просуществовал шесть лет и так и не смог составить конкуренцию Google и «Яндекс».

Поисковик под эгидой «Ростелекома» запустили в 2014 году, а в следующем году появился одноименный браузер «Спутник». Подразумевалось, что будет создана российская государственная поисковая система, полноценная альтернатива зарубежным гигантам на международном рынке — Google и «Яндекс». Последний, хоть и был создан российскими бизнесменами, но все же принадлежит акционерному обществу, де-юре базирующемуся в Нидерландах, и считается транснациональной компанией. А вот «Спутник» — это уже чисто российский проект.

Кроме того, «Спутник» должен был стать социально-ориентированным и направленным на защиту детей — в поисковик был встроен удобный механизм фильтрации «нежелательного» контента, можно было легко переключиться на «детский режим». Кроме того, результаты поисковых запросов формировались в порядке убывания по степени «полезности для граждан».

Однако вытеснить «иностранный капитал» из российской интернет-сферы детищу «Ростелекома» не удалось. В 2016 году было зафиксировано, что количество переходов за сутки по отечественному поисковику составляло чуть более четырех тысяч, тогда как у Google и «Яндекс» этот показатель считался в десятках миллионов. Уже через год «Ростелеком» обратился в суд, чтобы инициировать банкротство дочернего ООО «Спутник». Тем более, что денег было вложено немало — уже к тому моменту расходы «Ростелекома» на «Спутник» превысили два миллиарда рублей.

С тех пор ситуация не улучшилась. Так что уже в 2020 году с сайта «Спутника» исчезла поисковая строка — по сути, поисковая система прекратила свое существование.

В официальном комментарии «360» представители «Ростелекома» заявили, что «Спутник» еще несколько лет назад «переориентировался на разработку программного обеспечения». То есть компания продолжит работу, но упор в дальнейшем будет сделан на установку корпоративных браузеров, интеллектуальный анализ данных, web-аналитику и прочее.

Сложно и дорого

Почему не получилось создать достойную отечественную альтернативу в Интернете? Программист Григорий Бакунов видит в этом предельно простую причину: разработчики российского поисковика не смогли предложить пользователю чего-то принципиально нового.

Для того, чтобы создать альтернативную поисковую систему, нужна весомая причина, по которой люди будут ей пользоваться. То есть она должна быть в чем-то сильно лучше, чем все остальные. «Спутник» же создал просто еще одну поисковую систему Григорий Бакунов программист, блогер, создатель и ведущий подкаста «Радио-Т», автор Telegram-канала Admetto.

Специалист отметил, что система работала не то что не лучше, а даже чуть хуже, чем конкуренты — в основном потому, что команда разработчиков была слишком маленькой для такого большого проекта.

При этом Бакунов не видит в этом какого-то провала: по его словам, средства, затраченные на проект, по меркам государства не являются гигантскими. В целом, у каждой компании, работающей в интернет-сфере, бывают неудачные проекты, ничего сверхъестественного в этом нет.

Но сама идея создать чисто российский поисковик на сегодняшний день не выглядит перспективной. По словам IT-специалиста, большая часть русскоязычной информации все равно находится за пределами России, в совершенно других доменных зонах. Значит, надо делать полноценный большой поисковик. А это сложно, дорого и когда окупится — непонятно.