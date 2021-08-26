Исследование показало, что «Спутник V» через полгода усиливает защиту. А как же ревакцинация?

Ученые из Аргентины сделали сенсационное заявление: через полгода после вакцинации российским «Спутником V» у организма усиливается защита от штаммов коронавируса. Российские исследователи пока не спешат с аналогичными выводами или опровержениями. При этом ученые твердо уверены, что отменять или сдвигать сроки ревакцинации пока нельзя.

Аргентинские исследователи выяснили, что антитела, которые вырабатываются после вакцинации «Спутником V», со временем только набирают нейтрализующую силу против коронавируса. Это объясняется тем, что антитела проходят процесс постепенного созревания, а это повышает их качество, блокирует вирус и предотвращает заражение.

Руководила исследованиями Андреа Гамарник, глава лаборатории молекулярной вирусологии фонда Leloir Institute и старший научный сотрудник CONICET. Команда ученых проанализировала число антител, их способность обезвредить коронавирус и его варианты на образцах крови почти двух тысяч человек.

Источник фото: argentina.gob.ar

Прошедших вакцинацию «Спутником V» тестировали через 21, 42, 120 и 180 дней после прививки. Кровь брали как у переболевших СОVID-19, так и у тех, кого заболевание не коснулось. Увеличение нейтрализующей силы было подтверждено в течение шести месяцев, пока длилось исследование, сообщило Министерство науки, технологий и инноваций Аргентины.

Ревакцинация важна

Доцент кафедры инфекционных болезней с курсами эпидемиологии и фтизиатрии Российского университета дружбы народов Сергей Вознесенский рассказал «360», что после введения вакцины иммунитет не развивается сразу. Он достигает своего пика на протяжении нескольких недель, чаще всего к первому или к началу второго месяца.

«Дальше все зависит от количества тех клеток иммунных, то есть B-лимфоцитов, которые эти антитела вырабатывают. Если B-лимфоцитов будет много, то и титр антител, скорее всего, будет высоким. С чем связано то, что идет привязка именно к границе шести месяцев, я, честно говоря, не в курсе», — сказал Сергей Вознесенский.

Врач-инфекционист отметил, что не знаком с аналогичными исследованиями российских ученых. При этом Сергей Вознесенский напомнил о необходимости ревакцинации. Вирус все время изменяется. Из-за этого есть очень высокая доля вероятности, что через шесть, 12, 18 месяцев может появиться вирус, который будет неуязвим к уже сделанной прививке.

Источник фото: leloir.org.ar

«Тут вероятен тот же сценарий, что и при гриппе. Он постоянно изменяется, и каждый год мы дорабатываем вакцину с учетом тех изменений, которые произошли в вирусе. После этого происходит ревакцинация именно новой вакциной. На мой взгляд, это наиболее оправданный путь», — сказал Сергей Вознесенский.

Российские ученые не спешат

Профессор Института иммунологии ФМБА России Наталья Ильина в разговоре с «360» отметила, что еще рано говорить о том, что открытие аргентинцев может отменить ревакцинацию. По словам профессора, нужны более обширные популяционные исследования, нужно наблюдать динамику: как долго сохраняется высокий титр антител.

«Пока убедительных данных ни за, ни против нет. Но, учитывая неблагоприятную эпидемиологическую обстановку, было принято решение делать ревакцинацию через шесть месяцев. Сейчас еще накапливаются данные, нужны большие популяционные исследования и убедительная статистика», — пояснила Наталья Ильина.

Профессор согласилась, что работа аргентинских специалистов обнадеживает, тем более что в России также изучают длительность сохранения высокого титра антител. Но нужны более серьезные с точки зрения методологии исследования, чтобы они были более доказательны.

Наталья Ильина выразила уверенность, что отечественные коллеги-ученые не спешат публиковать отчеты, так как в любом качественном исследовании важны хорошая статистическая обработка, хорошая выборка.

«Они еще не готовы к такой всенародной публикации. Тем более что за время ковида было опубликовано так много безапелляционных заявлений, которые потом самими же авторами и опровергались. Исследования должны быть более достоверными», — заключил Наталья Ильина.