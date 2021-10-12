«Спутник Лайт» одобрили в Египте. Но без ПЦР-теста в страну не попасть

Вакцинированным «Спутником Лайт» нельзя свободно въезжать в Египет, несмотря на одобрение препарата этой страной. Такое решение местных властей может быть связано с четвертой волной коронавируса в мире. Однако вполне вероятно и то, что египетским властям не хватило данных по эффективности этой вакцины.

Что значит одобрение вакцины

В Египте «Спутник Лайт» для экстренного применения одобрили еще 24 сентября. Тогда событие широко осветили в прессе. Издания восприняли новости радостно, ведь незадолго до этого как раз возобновили прямые перелеты на курорты Египта.

Однако беспрепятственно въехать в Египет привитые однокомпонентной российской вакциной туристы все еще не смогут. Как объяснили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), одно одобрение препарата для внутреннего использования еще не значит, что в страну впустят людей, привитых этой вакциной.

Например, «Спутник V» одобрили в Объединенных Арабских Эмиратах, однако никаких привилегий на въезд в государство у вакцинированных этим препаратом нет.

«Каждый раз необходимо смотреть правила въезда конкретной страны. Вакцина может быть одобрена государством для внутреннего применения, но въезд для туристов с ней может осуществляться на общих основаниях», — пояснили в ассоциации.

Что нужно для въезда в Египет сегодня?

Сегодня въехать в Египет без ПЦР-теста россияне могут только при одном условии: если у них есть сертификат о вакцинации конкретными препаратами, в том числе и «Спутником V».

Полный список вакцин, которые открывают дорогу в Египет, размещен на сайте Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). Речь идет о препаратах AstraZeneca, Janssen (Johnson & Johnson), Moderna, Pfizer-BioNTech, Sinovac, Sinopharm. «Спутник Лайт» в этот перечень не входит.

Эту информацию подтвердили и в посольстве России в Египте. Местные власти пока лишь рассматривают возможность включения препарата в вышеуказанный список. Привитым «Спутником Лайт» придется въезжать в Египет на общих условиях, то есть предъявив отрицательный ПЦР-тест.

Почему «Спутник Лайт» не основание для въезда?

«Спутник Лайт» для научного мирового сообщества может быть недостаточно изучен, чтобы обеспечить свободный пропуск в другую страну. Такую точку зрения в разговоре с «360» высказал директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма „Турпомощь“» Александр Осауленко.

Понятно, что «Спутник Лайт» создан на базе «Спутника V», что это некая легкая производная. Но давайте не забывать, что у нас все-таки в мире идет четвертая волна коронавируса. И это накладывает определенный отпечаток на все: и на решения России по открытию границ, и на решения других стран Александр Осауленко.

Тем временем туристов, привитых «Спутником V», без ПЦР-тестов и карантина по приезде готовы принять более 15 стран мира, в их числе Венгрия, Турция, Кипр, Молдавия, Черногория, Грузия, Таджикистан, Азербайджан, Венесуэла, Киргизия, Египет, Монголия, Мадейра, Румыния.