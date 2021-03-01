Спутник «Арктика-М», фото с Марса и замедление Гольфстрима. Неделя в фотогалерее

NASA показало завораживающие кадры с Марса и создало плейлист звуков Красной планеты, в Москве решили отказаться от голосования по памятнику на Лубянке, Россия запустила на орбиту первый спутник «Арктика-М» для мониторинга за арктическим климатом, а в Армении протесты вышли на новый уровень. Эти и другие события недели с 21 по 28 февраля — в фотогалерее «360».

Спутник «Арктика-М» вышел на орбиту

27 февраля с космодрома Байконур запустили ракету «Союз-2.1б», которая вывела на орбиту первый российский спутник «Арктика-М». Этот космический аппарат нужен для мониторинга климата и окружающей среды в Арктике. Он сможет круглосуточно вести всепогодный обзор поверхности Земли и морей Северного Ледовитого океана — в этом ему поможет специальная аппаратура на корпусе.

«Арктика-М» сможет также контролировать радиационную обстановку в околоземном космическом пространстве и делать прогнозы вспышечной активности Солнца. Этот аппарат — часть гидрометеорологической космической системы «Арктика-М». Планируется, что второй такой спутник запустят на орбиту в 2023 году, а в 2024-2025 туда выведут еще три аппарата.

Новые протесты в Армении

Новая волна протестов началась в Армении — оппозиция потребовала отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна и получила поддержку военных. В ответ на это премьер уволил главу Генштаба Оника Гаспаряна, попутно обвинив его в попытке военного переворота. Однако президент пока не подписал отправленный Пашиняном документ, поэтому Гаспарян до сих пор занимает свою должность.

После этого премьер призвал своих сторонников выйти на улицы и приказал армии держаться подальше от политики. Кроме того, он призвал оппозиции успокоиться и начать переговоры, но безуспешно: протестующие заявили, что их главное требование — это отставка Пашиняна и они не уйдут, пока не добьются своего. Чтобы продемонстрировать свою решимость, они установили палатки перед зданием парламента.

Жизнь на Марсе

NАSА опубликовало новые кадры приземления марсохода Perseverance на Красную планету. Агентство даже создало плейлист, в который добавило запись звуков Марса. Люди надеются, что в будущем смогут жить на этой планете, однако вероятность этого до сих пор крайне мала. Подробнее — в материале «360».

Замедление Гольфстрима

Группа исследователей выявила замедление Гольфстрима. Они уже предупредили, что снижение скорости течения приведет к возникновению суровых погодных явлениях.

Ученые обнаружили максимальное замедление в Атлантической меридиональной циркуляции — они подчеркнули, что Гольфстрим, который является одним из элементов системы, беспрецедентно ослабел за последнюю тысячу лет. Они уверены, что течение уменьшилось из-за глобального потепления, вызванного парниковыми газами. Рассказали, как это повлияет на климат и стоит ли паниковать.

С 1 марта россиянам станет проще пользоваться картой «Мир» — ее начнут принимать в большем числе магазинов для оплаты покупок. Речь идет про всех продавцов и агрегаторов с выручкой более 30 миллионов рублей за 2020 год. При этом порог выручки будет постепенно снижаться, и с 1 июля сократится до 20 миллионов рублей.

Кроме того, на пять лет продлится «дачная амнистия» — она позволит оформить права собственников на земельные участки, жилые и садовые дома, хозяйственные постройки и гаражи. Для этого не нужны разрешение на строительство и ввод объекта в эксплуатацию.

В стране также изменится защита персональных данных — при заполнении согласия на использование, человек сможет сам решить, какая информация о нем будет приватной, а какая — доступной. Также операторов обяжут удалять персональные данные по просьбе пользователей.

Лубянку оставят без памятника

Власти Москвы предложили оставить Лубянскую площадь без памятника. Жителям столицы предложили выбрать, скульптуру какой известной личности нужно там разместить: Александра Невского или Федикса Дзержинского. Голоса разделились почти поровну, с небольшим отрывом победил великий полководец — 55% против 45%.

Из-за этого мэр столицы предложил вернуться к этому вопросу в другое время, потому что памятники в центре столицы должны не разобщать народ, а сплочать его. Чтобы установить там скульптуру, нужна поддержка большинства, и перевес в пять процентов недостаточен. В РПЦ предложения мэра поддержали.